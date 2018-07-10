Директор пляжа: парень сделал платный въезд и собирает деньги. И никто ему не указ!

На озере Песчанка в пригороде Красноярска доморощенные бизнесмены организовали платный вход, объясняя всем, что территория находится в аренде. Однако по Водному кодексу любой человек должен попадать к водоемам беспрепятственно.

Один из пользователей соцсети ВКонтакте снял на телефон и выложил в группе «Ревизорро Красноярск», как на местном пляже у него среди бела дня вымогают деньги. Парень на въезде собирает по 100 рублей с человека «на благоустройство территории». Пользователь пишет, что уже везде предупредили — и по радио, и по телевидению, что это незаконно, но жулики продолжают «трудиться». И что удивительно, люди платят. Администраторы паблика поинтересовались у главы Красноярска: как же так, на что он ответил, что это происходит на территории района, а не города, а в черте города подобные горе-предприниматели уже ликвидированы.

Между тем, когда автор ролика возмутился и потребовал, чтобы его пропустили на пляж бесплатно, так как деньги тут собирают незаконно, молодые люди ответили, что никто им не указ, участок взят в аренду, и они вообще никого не пустят, а будут там «картошку садить».

Любопытно, что, обсуждая эту тему, пользователи соцсети разошлись во мнениях. Кто-то пишет в шутку, не сделать ли ему платный въезд к себе во двор, и что эти «в наглую там встали, и если бы все честно было, то бумаги показали бы». Но не меньше и тех, кто заступается за хапуг, они спрашивают, зачем автор видео вообще туда поехал, полно же бесплатных пляжей! А на платном, дескать, все хорошо и чисто и не приходится лежать на окурках и бутылках из-под пива. Кое-кто даже пишет, что «автор жмот», за ним, дескать, убирают мусор, а ему «сотню» жалко.

Вот так наши люди уже не видят ничего необычного в том, что за то, что бесплатно, кто-то с них берет деньги. Только вот почему местные власти не обеспокоены тем, чтобы навести порядок в месте отдыха красноярцев и ввести там штрафы за разбросанный мусор? Может, тогда и чисто было бы и бесплатно?

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Фото: Deposiphotos, скриншот YouTube