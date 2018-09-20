Купленный детям на деньги города автобус простоял без движения 10 лет

За 10 лет на стоянке автобус КАВЗ пришел в полную негодность, хотя все это время он должен был возить детей из местного центра социальной помощи семье и детям.

Желая сэкономить бюджет, чиновники буквально выкинули автобус стоимостью 700 000 рублей.

Находка обнаружилась на одной из стоянок города Качканар Свердловской области. Автобус был приобретен на бюджетные деньги десять лет назад, в ноябре 2007 года, но с тех пор простаивал и гнил. Согласно поднятой прокуратурой Свердловской области документации, стоимость автобуса КАВЗ 397 653 на момент покупки составляла 700 000 рублей. Сегодня эта модель капотного автобуса уже не производится. Ее место занял КАВЗ 4238/4235, стоимость которого превышает три миллиона рублей.

Сгнивший автобус предназначался для нужд качканарского центра социальной помощи семье и детям и был куплен по областной целевой программе поддержки детей и семей с детьми. Автобус ни разу не выехал с парковки лишь по той причине, что в бюджете не нашлось денег на оборудование его системой ГЛОНАСС, а также тахографом и ремнями безопасности. Правда, автобус несколько лет пытались передать другим организациям города, к транспорту которых не предъявляются столь серьезные требования, но безуспешно.

Теперь автобус непригоден для эксплуатации, и перед администрацией города стоит вопрос: утилизировать его или восстановить. Тем временем местная прокуратура обвиняет администрацию Качканара в неэффективном использовании имущества и выявляет факты нарушения чиновниками бюджетного законодательства.

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