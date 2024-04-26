Почему шины этих автомобилей сминаются при разгоне и увеличиваются в движении?

«За рулем» перечислил основные отличительные особенности дрэговых сликов

23 июня в подмосковном RDRC Racepark состоится масштабный автомобильный фестиваль «ЗА РУЛЕМ ФЕСТ», главным событием которого станет дрэг-рейсинг на классической дистанции 402,3 метра.

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Стоит сказать пару слов о колесах для дрэг-рейсинга. Шины, используемые на дрэг-рейсинговых соревнованиях, представляют собой особый мир, отличающийся от обычных шин спорт-класса. Автомобили типа Lamborghini Huracan, сочетающие в себе мощность и управляемость, оснащаются стандартными спортивными шинами или, в лучшем случае, омологированными вариантами. Однако даже в такой «обуви» спортивный автомобиль не ровня дрэгстеру, специально созданному для молниеносного разгона.

Вот несколько интересных фактов о дрэговых сликах, отличающие их от обычных шин:

100% позитивный, высокий профиль

Несмотря на широкое распространение низкого профиля в автоспорте для повышения управляемости, дрэговые слики имеют высокий профиль. Это необходимо для характерного «сминания» при старте, увеличивающего пятно контакта. Помимо этого, на шинах отсутствует протектор, так как нет необходимости отводить воду.

Изменение диаметра при высоких скоростях

Центробежные силы приводят к изменению диаметра шин на высоких скоростях. В нитрометановых классах (Top Fuel и Funny Car) задние покрышки принимают форму бублика, поднимая заднюю часть драгстера на 10–15 сантиметров.

Top Fuel Dragster на разгоне

Непредсказуемость размеров

Изменение размеров слика зависит от множества параметров, включая мягкость резины, ширину и высоту профиля. Команды по дрэг-рейсингу тщательно изучают данные и используют методы компьютерного моделирования для прогнозирования изменений размеров сликов. Это позволяет настроить подвеску дрэгстера и выбрать оптимальную стратегию прохождения дистанции.

Ну и напоследок еще один интересный момент. Проворот диска внутри шины – нередкое явление, которое может украсть драгоценные доли секунды. Поэтому на диск наносят специальные риски или напыление в месте прилегания шины к ободу дабы избежать проворачивания.

Дрэговые слики - это уникальные шины, специально разработанные для обеспечения максимального сцепления и разгона на дрэг-рейсинговых соревнованиях. Их сложный дизайн и непредсказуемость размеров представляют собой постоянный вызов для инженеров и гонщиков, стремящихся к достижению максимальных результатов в этом динамичном виде спорта.

Увидеть захватывающие гонки воочию и окунуться в атмосферу драйва и эмоций вы сможете на фестивале «ЗА РУЛЕМ ФЕСТ», который пройдет 23 июня в подмосковном RDRC Racepark. Вас ждут молниеносные заезды на стандартной дистанции 402,3 метра, которую преодолеют самые мощные и быстрые дрэгстеры.

«ЗА РУЛЕМ ФЕСТ»: будет здорово!

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