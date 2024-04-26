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Этот популярный китайский лифтбек обновился: что с ценой и техникой

На Пекинском автосалоне состоялась премьера обновленного лифтбека Changan Uni-V

На выставке в Пекине Changan представил обновленный лифтбек Uni-V. Был продемонстрирован автомобиль только в гибридной модификации. Машина оснащена 1,5-литровым бензиновым мотором мощностью 110 л.с., а также электродвигателем (190 или 215 л.с.).

Changan Uni-V
Changan Uni-V
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Внешние изменения авто минимальны. Машина получила новую решетку радиатора, другие воздухозаборники и фары со светящейся перемычкой. Салон Changan Uni-V не поменялся.

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Ранее «За рулем» назвал топ-3 практичных и экономичных седанов с пробегом.

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За РулемУшакова Ирина
26.04.2024
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