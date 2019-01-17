Рассекречен новый маленький кроссовер Chevrolet

В Сети появились фотографии Chevrolet Tracker нового поколения.

Из-за местных регулятивных требований чаще всего об облике новых моделей мы узнаем из китайских СМИ. Правда, большинство этих машин продается только на внутреннем рынке, но эта будет глобальной.

Речь идет о субкомпактном Chevrolet Tracker второго поколения. Внешность машины пересекается с компактвэном Orlando второго поколения, который продается в Китае, да и от Cruze машина тоже позаимствовала некоторые черты.

У нее огромный центральный воздухозаборник в бампере, поднимающаяся вверх подоконная линия и довольно оригинальная оптика. Машина практически не изменилась в размерах, что может говорить о том, что кроссовер остался на прежней платформе, которую он делит с Opel Mokka. Длина и колесная база выросли на 15 мм, до 4270 и 2570 мм соответственно. На столько же выросла и ширина машины (до 1791 мм).

Официальный тизер второго поколения Chevrolet Tracker

Для китайского рынка Chevrolet Tracker второго поколения будет доступен с литровым 3-цилиндровым турбомотором мощностью 115 л.с., агрегатируемый с 6-ступенчатой механикой или роботизированной коробкой с двумя сцеплениями.

Так как модель глобальная (Tracker продается в Латинской Америке, Юго-Восточной Азии и США), то в зависимости от рынка гамма силовых агрегатов будет разная: в нее войдут также 4-цилиндровые атмосферники объемом до 1,6 л, а к «роботу» должен прибавиться классический автомат.

Chevrolet Tracker пытались продавать и в России: концерн General Motors вывел модель на российский рынок в 2015 году. Правда, тогда же американцы решили свернуть свою деятельность в России, так что машина продавалась всего несколько месяцев.

Не исключено, что Chevrolet Tracker вернется в Россию, ведь российский завод GM переходит в руки белорусских партнеров американцев.

GM решил прекратить продажи седанов Cruze в Северной Америке.

Фото: autohome.com.cn