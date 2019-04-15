Будущий Outlander, первый минивэн Lexus и другие крутые новинки Шанхая-2019

Выставка в Шанхае — одна из крупнейших в мире. Здесь всегда было много новинок, ведь китайский рынок — первый в мире. «За рулем» выделил несколько наиболее любопытных премьер открывающегося завтра Shanghai Auto Show.

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Парижское и московское мотор-шоу теряют своих участников, даже Женевский автосалон многие решили пропустить.

А вот игнорировать выставку в Шанхае автопроизводители не спешат — слишком уж важен для них китайский рынок, на котором продается без малого 30 млн машин в год. Поэтому в экономической столице Поднебесной неизменно много премьер. Здесь охотно презентуют как товарные машины, так и концепткары, очень далекие от реальности.

В первый пресс-день китайского автосалона, 16 апреля, «За рулем» будет вести онлайн-трансляцию с многочисленных стендов Shanghai Auto Show и познакомит вас с громкими премьерами и девушками Шанхая.

А пока — анонс самых интересных новинок грядущей выставки (в галерее ниже)..

Фото: фирмы-производители