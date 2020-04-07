Двигатель, подвеска и момент: сравнили Seltos, Creta и Arkana — журнал За рулем

Двигатель, подвеска и момент: сравнили Seltos, Creta и Arkana

Эксперт «За рулем» провел сравнительный тест: все три автомобиля не особо годятся для проселков.

Kia Seltos
Kia Seltos

Kia > Seltos

Renault Arkana
Renault Arkana

Renault > Arkana

Hyundai Creta
Hyundai Creta

Hyundai > Creta

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Понять, чем отличаются кроссоверы одного класса, без сравнительного теста невозможно. Тем более если некоторые из них используют одинаковые узлы и компоненты. И прежде чем потратить деньги, желательно выяснить, какой из вариантов подходит вам лучше других.

В ходе сравнительного теста Kia Seltos, Hyundai Creta и Renault Arkana выяснилось немало интересных особенностей этих кроссоверов, благодаря чему стала понятна и существенная разница в стоимости. Вот только некоторые характерные черты.

  • Двигатель Kia Seltos настроен иначе, чем у Hyundai Creta. Его крутящий момент, пик которого приходится на большее количество оборотов, на 12 Нм ниже, но благодаря вариатору вместо 6-ступенчатого автомата Kia на 1,4 секунды динамичнее «родственника» и немного шустрее Арканы с гораздо большим крутящим моментом.

  • Arkana хороша на разбитых дорогах, а из всей тройки Seltos лучше других приспособлен для прохождения скоростных поворотов на ровных покрытиях и не требует корректировки курса. Но…
  • Недостаток крутящего момента делает его чуть менее выносливым на бездорожье, из-за чего трансмиссия перегревается. Чтобы она остыла, требуется время.

  • Все три автомобиля одинаково легко вывешиваются на проселке и не способны с этим бороться, если теряют инерцию.
  • Пробуксовок не боится только Creta, но в грязи это ей все равно не помогает из-за особенностей геометрии кузова, которым она цепляется за землю.

Все подробности сравнительного теста Kia Seltos, Hyundai Creta и Renault Arkana и выводы эксперта читайте в апрельском выпуске журнала «За рулем». Уже в продаже!

Двигатель, подвеска и момент: сравнили Seltos, Creta и Arkana

Эксперт «За рулем» провел сравнительный тест: все три автомобиля не особо годятся для проселков.

Двигатель, подвеска и момент: сравнили Seltos, Creta и Arkana — фото 1115518Двигатель, подвеска и момент: сравнили Seltos, Creta и Arkana — фото 1115520Двигатель, подвеска и момент: сравнили Seltos, Creta и Arkana — фото 1115522Двигатель, подвеска и момент: сравнили Seltos, Creta и Arkana

Двигатель, подвеска и момент: сравнили Seltos, Creta и Arkana

Эксперт «За рулем» провел сравнительный тест: все три автомобиля не особо годятся для проселков.

Двигатель, подвеска и момент: сравнили Seltos, Creta и Arkana — фото 1115521Двигатель, подвеска и момент: сравнили Seltos, Creta и Arkana — фото 1115527Двигатель, подвеска и момент: сравнили Seltos, Creta и Arkana — фото 1115522Двигатель, подвеска и момент: сравнили Seltos, Creta и Arkana — фото 1115526Двигатель, подвеска и момент: сравнили Seltos, Creta и Arkana — фото 1115520Двигатель, подвеска и момент: сравнили Seltos, Creta и Arkana — фото 1115517Двигатель, подвеска и момент: сравнили Seltos, Creta и Arkana — фото 1115518Двигатель, подвеска и момент: сравнили Seltos, Creta и Arkana
Фото: Онлайн-редакция
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