Обновленная Hyundai Creta — скоро в продаже — журнал За рулем

Обновленная Hyundai Creta — скоро в продаже

О скором выходе модели на российский рынок объявила «Хендэ Мотор СНГ».

Hyundai Creta
Hyundai Creta

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Обновления у Hyundai Creta небольшие — решетка радиатора получила ячеистую структуру, как у остальных недавно обновившихся моделей марки. Покупатели смогут комбинировать один из пяти доступных цветов кузова с черной перламутровой крышей. И еще появились новые легкосплавные 16-дюймовые колесные диски (в зависимости от комплектации).

В линейке силовых агрегатов изменений не произошло — кроссовер будет комплектоваться прежними двигателями 1.6, мощностью 123 л.с. и 2.0, мощностью 149,6 л.с. Для обоих доступны 6-ступенчатые коробки передач — механика или автомат.

Комплектаций будет пять: Start, Active, Comfort, Travel и новая — Style. Для сочетания Travel с пакетом Advanced предусмотрен специальный пакет опций Brown pack. Новинку также предложат в спецверсии, которая может стать самой яркой за всю историю модели. О ней расскажут чуть позже.

Сейчас Hyundai Creta продается на российском рынке по цене от 972 тысяч до 1 млн 500 тысяч рублей. Это самый популярный кроссовер в России, он входит в топ-5 наиболее востребованных на рынке моделей. В этом году, согласно статистике АЕБ, удалось продать 12 012 автомобилей, что на 17% больше, чем с января по февраль прошлого года.

Фото: Hyundai

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Отзывы о Hyundai Creta (9)

Hyundai 2017 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Хороший авто за свои деньги

Недостатки:

За свои деньги хороший авто

Комментарий:

Вот почему во всех статьях про crety ZR пишет, что двигатели 1.6 и 2.0 отлично переваривают 92 и ZR только на нем и ездят, а в справочнике пишутьс про расход 95 на 100 км "Из них на бензин (АИ-95, средний расход 11,75 л/100 км)" непонятно

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