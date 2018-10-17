О скором выходе модели на российский рынок объявила «Хендэ Мотор СНГ».

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Обновления у Hyundai Creta небольшие — решетка радиатора получила ячеистую структуру, как у остальных недавно обновившихся моделей марки. Покупатели смогут комбинировать один из пяти доступных цветов кузова с черной перламутровой крышей. И еще появились новые легкосплавные 16-дюймовые колесные диски (в зависимости от комплектации).

В линейке силовых агрегатов изменений не произошло — кроссовер будет комплектоваться прежними двигателями 1.6, мощностью 123 л.с. и 2.0, мощностью 149,6 л.с. Для обоих доступны 6-ступенчатые коробки передач — механика или автомат.

Комплектаций будет пять: Start, Active, Comfort, Travel и новая — Style. Для сочетания Travel с пакетом Advanced предусмотрен специальный пакет опций Brown pack. Новинку также предложат в спецверсии, которая может стать самой яркой за всю историю модели. О ней расскажут чуть позже.

Сейчас Hyundai Creta продается на российском рынке по цене от 972 тысяч до 1 млн 500 тысяч рублей. Это самый популярный кроссовер в России, он входит в топ-5 наиболее востребованных на рынке моделей. В этом году, согласно статистике АЕБ, удалось продать 12 012 автомобилей, что на 17% больше, чем с января по февраль прошлого года.

Наш автор разобрал все слабые места у самого маленького кроссовера Hyundai.



Фото: Hyundai