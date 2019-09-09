За окраску впору ставить японцам «неуд». Слой лакокрасочного покрытия — тонкий и нежный, замучаешься подкрашивать сколы и царапины. И ладно бы под лаком, эмалью и грунтом скрывался металл отменного качества. У первых тиражей этого поколения уже можно искать ржавчину, да и свежих автомобилей встречается коррозия. В ходе рестайлинга дизайнеры налепили на капот хромированную полоску. Вот из-под неё ржа и ползет.

Перемещаемся назад. Тут давно описанная «ахиллесова пята» — запаска, навешенная на двери. С возрастом дверь, разумеется, провисает. Если регулировка замка больше не помогает, а дверь висит криво, придется переставлять, а то и вообще менять петли — благо они закреплены болтами.

Другая известная беда — плохонький пластик. И чем старше машина, тем больше сверчков внутри. Сломанные крышки бардачка и подлокотника — родовая примета. Из этой же оперы — недолговечные внутренности климатической установки.

За что же тогда любить японский кроссовер? Например, за надежную электрику.

Электрика не вызывайте

Опрошенные нами сервисмены назвали всего четыре электрических проблемы. Самая известная — бракованные педали газа. Проблема номер два — генератор, которого хватает максимум на 150 тысяч. А дальше нужна замена диодного моста. Столько же служит компрессор кондиционера: у муфты обламывает лучи демпферной пластины. Правда, уже придуманы несколько вариантов недорогого лечения, так что новый компрессор покупать точно не надо.

Смешное замечание — концевик под педалью тормоза. Копеечная деталь, но Toyota продолжает упрямо ставить все ту же, с рано или поздно подгорающими контактами.

Моторы: бойтесь дизеля

С моторами этому поколению «рафика» повезло. Движки серии AZ перешли со старого RAV4, причем японцы провели толковую работу над ошибками, устранив самую известную и коварную — слабую резьбу крепления головки блока. Но ревизия коснулась только агрегатов моложе 2007 года выпуска.

Всем известно, что эти атмосферники могут отходить за 300 тысяч километров, требуя взамен лишь свежее масло и чистоту — отложениями любят зарастать впускной тракт, дроссельная заслонка, датчик массового расхода воздуха, клапан холостого хода и особенно форсунки.

Привычное явление — недолговечные помпы плюс подтекающий задний сальник коленвала. Привод ГРМ здесь цепной и очень надежный, а в клапанном механизме стоят обычные толкатели. В целом эти движки могут пережить саму машину.

После рестайлинга 2010 года появилась двухлитровая «четверка» серии 3ZR (на фото), конструктивно она заметно сложнее. Здесь есть гидрокомпенсаторы и механизм изменения подъема клапанов. В системе двойного изменения фаз Dual VVT-I слабое звено — муфты. Нередко они погибают всего за сотню тысяч пробега. У хитрого механизма подъема клапанов есть вакуумный насос. Застучал — придется покупать новый, но можно и отремонтировать. В продаже есть усиленное — и вполне долговечное — исполнение. Берите только его.

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В системе Dual VVT-I прилагается блок управления. Он может сбоить по причине вышедшего из строя датчика давления. Хотя иногда встречается поломка самого блока, но ситуацию реально спасти грамотной перепайкой. Благо примеры есть.

О моторной экзотике — в режиме телеграфа. Шестицилиндровые 3,5 литра на «американцах» считаются капризными. У них недолговечные катушки зажигания, а до 2008 года мотор легко мог остаться без масла. Причина — в неудачной конструкции масляного трубопровода. Хотя потом недуг излечили.

Четырехцилиндровый турбодизель 2,2 — вообще сборник проблем и недостатков. Случаются трещины вокруг гильз, из-за которых со временем прогорит прокладка головки блока. И это не считая вечно текущей помпы, а также сальников и прокладок.

В общем, кроссовер на солярке, привезенный из Европы, однозначно не наш вариант! Впрочем, нарваться на дизельный RAV4 непросто — такие предложения можно пересчитать по пальцам.

Автомату — да! А что механика и вариатор?

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А вот купить машину с механической коробкой передач реально. Почему бы и нет? Ведь даже сцепление здесь ходит до двухсот тысяч километров. Но есть нюанс. Поездить годик-другой, а потом быстро и дорого продать «механический» «рафик» будет сложно: «механику» на вторичном рынке берут не очень. А если и берут, то отдают предпочтение вариантам после рестайлинга — на ней стоит не пяти-, а шестиступенчатый агрегат. По надёжности оба варианта одинаковы.

С автоматическими коробками совсем другая история. Здесь наоборот лучше искать «дорестайл» ради древней «четырtхступки» Aisin родом из начала нулевых. Да, с этой коробкой не будет ни ураганной динамики, ни маленького расхода, но и сломать культовую «двухсот сорок первую» можно только специально.

Например, если не менять масло через каждые 100 тысяч км. Хотя сама Toyota подначивает на такое, уверяя, что трансмиссионка залита на весь срок службы!

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Третья опция — вариатор, который делала та же фирма Aisin. Чего греха таить: в наших широтах бесступенчатые трансмиссии не любят, и если есть возможность, стараются взять обычный классический автомат. На самом деле это весьма ресурсный вариант. Тысяч 200, а то и 250 он обычно ходит. Главное не допускать перегрева, которому способствуют светофорные гонки и внедорожные вылазки. В этом случае прикончить агрегат реально тысяч через 150 тысяч километров пробега.

Известная неисправность — обрыв наборного ремня. После этого проще искать новый вариатор. Еще одна беда — трещины на корпусе дифференциала. Не заметишь, и через них быстренько убежит масло, что убьет весь узел.

Итак, вариатор можно рассматривать для покупки, но при соблюдении двух важных условий. Первое — пробег должен быть подтвержден. Второе — на магнитах в поддоне не должно быть стружки: она — первый признак того, что агрегату скоро придет конец.

Полный или передний?

Для городского паркетника вполне достаточно одной пары ведущих колес. И даже жаль, что «монопривод» — вариант редкий. С другой стороны, бесхитростный полный привод получился просто на зависть надежным. Японцам стоило бы организовать курсы для коллег из других компаний. Засадных мест — раз, два и обчелся.

Текущие сальники полуосей и хвостовиков — отличный индикатор большого пробега: если они пропускают масло, значит, машина точно прошла больше 100 тысяч км. У «дорестайла» вдобавок напрягает слабый подшипник муфты. Он часто начинает «голосить», не дожидаясь полусотни тысяч.

Выдерживайте сроки обновления жидкостей! В заднем редукторе и муфте обновлять смазку рекомендуется каждые 30–40 тысяч км. Да, часто. Но Тойота вообще любит регулярный сервис, кто бы что ни говорил. Наматывать километры и вообще ничего не делать не получится.

Подвески вечные, а колодки горят

С подвеской всё хорошо. Даже стойки и втулки стабилизатора, которые на других авто считаются чуть ли не расходником, у Тойоты выдерживают под сотню тысяч. В полтора раза дольше ходят передние амортизаторы, в два — задние. Если оригинальные «аморты» начали потеть, это не повод сразу бежать за новыми! Считайте это такой маленькой слабостью, с которой можно ездить и ездить.

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Кстати, о слабостях. «Рафика» тоже коснулась общетойотовская бедя — закисающие направляющие тормозных суппортов. Считается, что их надо смазывать при каждом ТО. Можно попробовать не делать это, но тогда колодки будут самоуничтожаться за считаные тысячи километров пробега.

Вернемся к ходовой. Недорогая ревизия вряд ли понадобится раньше, чем одометр пойдет на второй круг. Притом при подборе запчастей есть возможность подобрать самые разные варианты — от ультрадешевых до дорогих оригинальных. Шаровые опоры спереди можно поменять отдельно от рычагов. И только ступичные подшипники расстраивают своей недолговечностью: в регионах их меняют на 120–150 тысячах км. Хотя на хороших столичных дорогах можно проездить на оригинальных все 200 тысяч.

В рулевом управлении стоит электрический усилитель, с которым только жить да радоваться. Особенно удачными считаются кроссоверы моложе 2008 года. До этого слабым местом были копеечные пластиковые втулки, из-за которых дилеры сменили не одну рейку по гарантии.

Ставьте капкан

Toyota RAV4 XA30 — однозначно хороший вариант с надежными моторами, трансмиссией и подвеской. Своевременно обслуживание — и она оправдает титул «неубиваемая». При этом, увы, весьма угоняемая! Немолодая уже модель всё равно пользуется популярностью угонщиков. Поэтому будьте внимательны. Номер кузова надо искать под креслом переднего пассажира. Маркировочную табличку — на левой стойке кузова. Ну а номер двигателя набит традиционно. Всё это осматривайте очень придирчиво, ведь даже второй владелец может не знать, что ездит на ворованной тачке.

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