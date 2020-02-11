Машины с пробегом, которые невозможно продать: 8 главных проблем

Лучше не покупать то, что невозможно потом продать без больших потерь. Но если вы выбираете машину всерьез и надолго, то наоборот, есть шанс сэкономить, присмотрев маловостребованный автомобиль на вторичке.

Начнем с оговорки: быстро продать можно всё, что угодно, даже хлам. Но это вопрос цены — хлам тоже возьмут, только по тарифам вторчермета. Если же цену не занижать относительно «среднерыночной», то покупателя на некоторые модели можно ждать очень долго. И тогда уж волей-неволей придется скидывать цену.

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Вторичный рынок в упрощенном виде — это три основных продающих сегмента: официальный дилерский trade-in, фирмы-перекупщики (иногда с мошенническим подходом к делу) и индивидуальная торговля без посредников «по частным объявлениям». В сетевых ресурсах, посвященных продаже подержанных машин, сейчас «сидят» все три сегмента, но только перед настоящими частниками нет приоритетной задачи как можно больше «наварить» на продаже автомобиля. Им просто надо его сбыть за разумные деньги. А потому и цены назначаются наиболее реалистичные, и торг дает наилучшие результаты. Отдельный вопрос, что частников хорошо бы проверять на предмет документальной чистоты товара, висящих штрафов и скручивания пробега, но большинство из них — обыкновенные граждане без криминальных наклонностей. Если же подобные проверки в тягость, то лучше сразу обратиться в trade-in. Так надежнее и спокойнее.

Однако именно в систему trade-in стекаются все самые неликвидные по тем или иным причинам модели. Просто потому, что у дилеров часто нет формальной возможности отказать клиенту. И вот тут как раз полезно умение отличать верный ликвид от потенциального неликвида. Универсальной формулы на этот счет нет: от года к году список плохо сбываемых моделей и комплектаций меняется. Но известны общие факторы, влияющие на скорость продажи бэушной техники и динамику цен.

1. Битые и восстановленные после аварии

Тут логика проста. Такие машины дешевле, но кому охота сразу после покупки возиться с ремонтом? Хочется «сел и поехал»! Автомобили же, в которых отчетливо видны следы основательного ремонта (например, с помощью толщиномера ЛКП), могут оказаться скопищем скрытых кузовных дефектов, не выявляемых при беглом знакомстве.

При прочих равных условиях здравомыслящие люди таких покупок стараются избежать, а потому даже слегка поврежденные экземпляры порой сильно задерживаются на прилавках.

2. Машины из такси

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На сайтах частных объявлений немало машин в таксомоторной окраске. Большей частью это массовые модели, они могут быть и с МКП, и с АКП. Но сам факт, что они работали в такси, настораживает. Трудно придумать причину, по которой продавали бы свежую машину-такси. Скорее всего, это убитый или почти убитый экземпляр — чтобы привести его в норму, придется вложить неведомо сколько средств, начиная с полной перетряски ходовой. Но, вероятно, там и мотор на последнем издыхании — для такси на вторичке нормальным пробегом является 200–300 тысяч км, да и 400 встречается.

Вообще экс-такси на вторичке нужно оценивать по соотношению возраст/пробег. Среднегодовой пробег такси (в Москве) — 80–150 тысяч километров. Если для трехлетней машины заявлено 300, то это похоже на правду, а если 100 — подозрительно мало. Первая мысль — скрутили счетчик. Воздержаться от покупки лучше в обоих случаях.

Особенность Suzuki Grand Vitara на вторичке — затрудненный сбыт машин с механической КП. Целевая аудитория Гранд Витары предпочитает автомат.

3. Завышенная цена

Некоторые марки (в частности, Suzuki) продают новые машины дороже, чем прямые конкуренты со схожим оснащением. Понятно, что в случае с Suzuki оно того стоит. Но если покупатель выбирает одну из трех-четырех моделей-одноклассников, у таких машин шансы быть проданными ниже.

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Второй вариант: предыдущий владелец в процессе эксплуатации заменил какой-нибудь вышедший из строя дорогостоящий агрегат (мотор, коробку передач) или вложился в капитальный ремонт. По документам машина старая, но двигатель у нее почти новый, это побуждает продавца приподнять цену. Однако люди, бегло просматривая объявления, в такие подробности обычно не вникают. А цена на фоне других таких же машин со схожим пробегом и комплектацией их отпугнет — она может быть выше на 100–150 тыс. рублей.

Наконец, третий распространенный вариант: комплектация «полный фарш» с докупленными опционными пакетами. Для новых машин разница в цене между «базой» и «полным фаршем» может быть двукратной. Вторичка слегка нивелирует эту разницу, но все равно «фарш» в среднем намного дороже «базы». Для премиальных марок это существенной роли не играет — там богатой комплектацией никого не шокируешь. В бюджетном же сегменте предпочтения иные.

GL-класс на вторичке столичного региона представлен в количествах, равных некоторым массовым бюджетным моделям. А спрос крайне низкий. Одна из причин — обеспеченным гражданам претит покупать б/у.

4. Репутация трансмиссии

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Годы общения с вариаторами и роботизированными коробками (при активной информационной поддержке СМИ, склонных драматизировать) породили мнение, что эти виды трансмиссий хороши, но только пока они на гарантии. Проблемы могут начаться с 40–70 тысяч пробега и неминуемо приведут к серьезному ремонту — в запущенных случаях смета достигает 120–150 тысяч рублей. Эти предполагаемые затраты осаживают граждан, обдумывающих возможность приобрести, например, подержанный Juke или Qashqai.

Кашкаев с CVT на вторичке — подавляющее большинство. Пробег сильно варьируется, но редки машины с километражем менее 50 тысяч. А всё, что больше, — в зоне риска из-за агрегатов с сомнительной репутацией. Невзирая на то, что многие экземпляры вариаторов исправно ходят по 150–200 тысяч. Россияне более расположены к классическим автоматам. Хотя и среди них есть конструктивно крайне неудачные.

Популярный Tiguan с наддувным мотором 1.4 TSI и коробкой DSG, как выяснилось, нелегко сбыть за разумные деньги. Странно, но это не касается моделей Golf и Octavia с таким же оснащением. Бэушные Фиесты вообще берут вяло, а особенно вяло — вариант с роботизированной коробкой PowerShift, вплоть до того, что машины с такой трансмиссией идут дешевле, чем с механикой. Qashqai достаточно популярен и на вторичке, но только не версия со 115-сильным наддувным мотором 1.2 в сочетании с вариатором. Нет им доверия!

5. Репутация моторов

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В европейских странах никого не смущают дизели, турбодизели и бензиновые жертвы даунсайзинга сверхмалого объема — скажем, 1 литр. Даже трехцилиндровые. В России другой менталитет, основанный на традициях. С Жигулями, Москвичами и Волгами мы привыкли к простым и понятным атмосферникам, желательно рядным «четверкам». Дизели нам по-прежнему чужды из-за сомнений в стабильном качестве солярки на АЗС.

Это отчасти оправданно — в декабре запросто можно нарваться на остатки летнего дизтоплива. Да и цена его с некоторых пор перестала быть привлекательным фактором.

Как бы там ни было, многие модели с турбомоторами на вторичке имеют ограниченный спрос. И это не зависит ни от возраста, ни от пробега машины. Также не востребованы любые двигатели большой кубатуры — объемом свыше 3 л и невыгодной налогооблагаемой мощностью. Это товар для тонких ценителей, таковым он остается и на вторичке.

Общая беда X6 и некоторых других моделей BMW — плохая репутация сложного и капризного бензинового битурбодвигателя 4.4 серии N63. Сбыть машины с этим мотором получается, только сильно скидывая цену. У всех Volvo есть проблемы с ликвидностью, а модель S80 и вовсе неликвид. Мешают моторы от 3.0 до 4.4 л мощностью 238–315 л.с. Высокие налоги в сочетании с избыточной мощностью на вторичке не ценятся.

6. Отношение к марке

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В некоторых случаях трудно сказать, от чего это зависит. С китайскими марками все понятно: от стереотипа «всё китайское — ломкое барахло, воняющее фенолом» мы пока не избавились. А вот с французскими Peugeot и Citroen— не очень. Ведь совсем недавно «пыжики» продавались у нас десятками тысяч, а сегодня спрос на новые изделия этих марок упал до пугающего минимума. И такое же отношение к ним на вторичке.

Простейший пример: Mitsubishi ASX продается отлично, и новый, и подержанный, а его технический близнец Peugeot 4008 — еле-еле.

Если нас интересует минимизация расходов на ремонт и обслуживание, то на вторичке лучше приобретать модели массовые — для них больше предложений от сервисов и больше запчастей.

7. Комплектация

Спрос сильно зависит от оснащения конкретного экземпляра. В бюджетном сегменте наименьшим спросом на вторичке пользуются минимальные комплектации — с самым чахлым мотором, с механической коробкой, без кондиционера и ряда прочих плюшек.

В то же время не так много желающих приобрести бюджетную модель в максимальной комплектации — для большинства это излишне. Вместе с тем наличие фаркопа и рейлингов немного повышает и цену, и ликвидность.

Одно из самых невыгодных приобретений — Nissan Terrano, технически являющийся улучшенной копией Дастера, но при этом существенно более дорогой. Народ выбирает Duster.

8. Редкие и специфичные модели

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Тут не всё однозначно, у каждой модели своя индивидуальная аура. Скажем, так называемые заряженные хэтчбеки (например, Focus в версии RS) уходят на ура, даже при больших пробегах. Не так трудно найти покупателей для ниссановских заряженных версий Nismo. Отлично продаются на вторичке кроссоверы Mini — но только полноприводные версии. И хотя среди покупателей не так много водителей, способных на практике использовать преимущества 4х4, моноприводные «миники» часто залёживаются.

Настороженное отношение подолгу сохраняется к любым новым маркам: в частности, DS и Genesis. Но еще хуже ситуация у разного рода гибридов. Гибрид мало того, что «вещь в себе», так еще и у батареи ограниченный срок службы. Заводы утверждают, что «на всю жизнь автомобиля», но это часто не так. Сбыт сдерживают трудности с диагностикой высоковольтной батареи и понимание дороговизны ее вынужденной замены.

По этим причинам, запав на гибрид, имейте в виду, что через три-четыре года выручить за него адекватную сумму не получится. В trade-in его, вероятно, примут, но в этой схеме получение прибыли строится на приемке бэушных машин по заниженной на 7–15% цене.

О возможных потерях

Ликвид и неликвид на вторичном рынке по-научному определяются по падению цены за год. Самые востребованные модели (Renault Sandero, Mazda CX-5, Toyota Land Cruiser) на вторичке теряют в цене по 2–5% за год. Самые невостребованные — свыше 10%, в некоторых случаях до 18%. Лидеры группы неликвида — это в основном модели премиальных марок (начальной стоимостью от 3 млн рублей), их цены на вторичке падают по 500–800 тысяч рублей за год. А холодное отношение к ним порождается ожиданиями затрат на возможно предстоящий ремонт — для марок Mercedes-Benz, BMW, Land Rover Range Rover любой ремонт будет дорог. Сведения о процентном падении цен, к сожалению, обрывочные и бессистемные, разнятся в зависимости от региона. Поэтому и нет «единого универсального списка, чего не надо покупать». Но общие критерии выбора мы озвучили и, надеемся, это поможет вам при выборе.