Mazda CX‑5 с пробегом: эксперт называет все минусы

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Для России CX‑5 первого поколения собирали во Владивостоке.
Первый автомобиль марки, в котором обильно воплощена технологическая концепция Skyactiv.
Рестайлинг‑2014: обновлена оптика и мультимедиасистема, улучшена «шумка», расширен набор опций, модернизирована автоматическая коробка.
ДОСТОИНСТВА
- Крепкая и надежная подвеска, большой клиренс.
- Хороший баланс динамики, управляемости и экономичности.
- Приятная внешность, продуманная эргономика.
- Большой комплект электронных ассистентов.
Багажное пространство организовано разумно, под полом — полноценная запаска.
Багажное пространство организовано разумно, под полом — полноценная запаска.
НЕДОСТАТКИ
- Завышенная цена как результат высокого спроса на вторичке.
- Недостаточная готовность к нашей зиме — мало обогреваемых элементов.
- Претензии к шумоизоляции остались и после рестайлинга.
- Нежное ЛКП и хрупкое ветровое стекло.
МОТОРЫ
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Первоначально CX‑5 комплектовали бензиновыми (2.0, 150 л.с.; 2.5, 192 л.с.) и дизельным (2.2, 175 л.с.) моторами. Бензиновые — конструктивная родня, обладают очень высокой степенью сжатия, но это не отразилось на надежности. Слабости схожи. Оба подъедают масло (надо тщательно следить за уровнем) и крайне чувствительны к качеству топлива. Грязный бензин быстро засоряет форсунки топливной системы, из-за чего двигатель может перейти в некорректный режим, а нештатный выхлоп влияет на ресурс нейтрализатора (известны случаи его гибели на пробегах 5000–10 000 км).
Львиная доля продаж пришлась на 2-литровый 150‑сильный двигатель. В первые годы производства он страдал затрудненным холодным пуском. Завод решил проблему новой прошивкой блока управления.
Дизель дарит исключительную динамику, но дороже и прихотливее бензиновых собратьев. Слабые места — ломкий вакуумный насос (в случае разрушения убивает мотор) и хлипкие крепления форсунок. Однако машин с дизелями продали у нас мало.
КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ
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Шестиступенчатая механика полагалась только версиям 2.0 4×2; серийных неприятностей не выявлено, до 200 000 км какие-либо болячки редки.
Автоматы FW6A и усиленный под дизель GW6A близки по конструкции. Служат долго, но у «бензинового» близнеца есть неприятная особенность — активный износ муфты обратного хода (ремонту и замене как отдельный узел не подлежит). Проявлялась, в основном, до рестайлинга, чаще на машинах с мотором 2.5. При покупке Мазды с этим автоматом полезно заехать к дилеру и проверить актуальность прошивки блока управления (завод ее обновлял). Рывки и подергивания при тест-драйве более ощутимы при переключении со второй передачи на третью. Автоматы любят родное масло Mazda ATF-FZ, на другое могут отреагировать плохо.
Слабое звено полноприводной трансмиссии — угловой редуктор, часты течи сальников и внутренних манжет. К электронной муфте особых претензий нет.
Mazda CX‑5
Mazda CX‑5
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ БОЛЯЧКИ
- Маздовскую систему i‑stop («Старт-стоп») винят в ускоренном износе приводных ремней генератора и кондиционера.
- «Любой» аккумулятор для CX‑5 не подходит — штатно на машины с i‑stop ставили батарею, изготовленную по технологии EFB.
- Изобилие электронных систем в «соленых» зимних условиях дарит разнообразные сбои и глюки.
- В багажнике нельзя проливать воду: через дренаж она может попасть в муфту полного привода и вывести ее из строя.
Euro NCAP: 2012 год: пять звезд. Водитель/пассажир — 94%, ребенок — 87%, пешеход — 64%, системы безопасности — 86%.
Самое массовое предложение на вторичке: CX-5 2.0 АКП 4×2
ОПТИМАЛЬНЫЙ ВЫБОР: CX-5 2.0 АКП 4×2
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