Как сбить цену при покупке машины с пробегом?

Кто из нас не хочет сэкономить? Тем более на такой дорогой покупке, как автомобиль. Торговаться можно и при приобретении новой машины у официального дилера. Но там все зависит от продавца, а у клиента аргументов для снижения цены нет: автомобиль-то только с конвейера. Другое дело — вторичный рынок. Экземпляры тут попадаются разные, без недостатков не обходится ни один.
Перекупщик, конечно, станет бессовестно торговаться, даже несмотря на реальные недостатки — просто в силу профессии. Наш же материал рассчитан на обычных покупателей и продавцов, которые, хочется верить, адекватно подходят к процессу. Автор этих строк как раз из таких: купил-продал немало подержанных машин разного класса и возраста, но все исключительно для личного пользования. Это всего лишь личное мнение, но основанное на опыте и, хочется верить, взвешенное.
Документы на машину
Примерку к любой подержанной машине нужно начинать с проверки документов. Проблемы с ними могут оказаться неразрешимыми, и дорогой покупки лишитесь в момент — причем по закону. А денег при этом не вернете. Это повод даже не для торга, а для отказа от варианта. Но это в случае откровенного криминала.
Бывают и другие нюансы вроде обилия владельцев или дубликата ПТС на совсем свежий автомобиль, некорректного указания мощности двигателя. Тут как повезет: может, ничего страшного, а может, за этим действительно кроется мутная история. Например, владельцев машина меняла из-за постоянных поломок, дубликат получили взамен отданного банку в качестве залога, а неправильная мощность указывает на замену агрегатов или документов.
Готовы рискнуть? Не отговариваю, но хотя бы приведите цену в соответствие со степенью риска. Ведь на рынке это наверняка не единственный вариант и есть альтернативы с беспроблемными документами.
Кузов
Кузов — самая дорогая часть конструкции. Заменить его на идеальный стоит баснословных денег, а привести в порядок существующий зачастую уже невозможно. Как и в случае проблем с документами, откровенный «труп» лучше обойти стороной, не торгуясь.
На машине года-двух от роду потенциальный покупатель вправе указать на обилие перекрашенных деталей. Одна-две в порядке вещей для мегаполиса, но вот большее число свидетельствует о нелегкой жизни. Следы неквалифицированного ремонта на гарантийном автомобиле — это повод для крупного торга или отказа от покупки. Если его не жалели смолоду в серьезных вещах, то и о мелочах наверняка не заботились.
А вот от экземпляра возрастом 15 и более лет требовать идеала не стоит. Ровный кузов в родной краске тут исключение, и просят за такую машину обычно соответствующих денег. Давить на продавца, указывая на полную или частичную перекраску «старушки», неправильно и вряд ли приведет к желаемому результату.
Двигатель
Современные двигатели нередко требуют серьезного ремонта уже в гарантийный период и на пробегах до 100 000 км. То же самое можно сказать о некоторых типах трансмиссий. Живо еще множество машин из эпохи «миллионников», но их пробеги как раз подошли к тем отметкам, когда ресурс агрегатов на исходе. Если они проявляют признаки нездоровья, а на цене автомобиля это не отразилось, требуйте скидку.
Это может быть нестабильная работа двигателя, «неправильный» цвет выхлопа, рывки в трансмиссии и много чего еще. Главное, не забывайте, что покупаете транспорт, чтобы ездить, а не поставить на прикол, копя деньги на сервис. Для адекватной оценки перед покупкой нелишне узнать, чем хворают агрегаты приглянувшейся модели, и сколько берут за их реанимацию. А вот когда машина отлично себя чувствует, а вы яростно торгуетесь в счет возможных поломок в дальнейшем, это выглядит глупо. Если так сильно боитесь купить проблемную машину, лучше обратиться к дилеру за новым гарантийным автомобилем.
Подвеска
С подвеской ситуация неоднозначная. Для наших дорог это расходник, так что, на мой взгляд, торговаться из-за стуков и скрипов в ней некорректно. Ну разве что кроме варианта, когда звуки говорят о полной кончине всего, а то ведь некоторые хотят выбить скидку и за изношенные стойки стабилизатора.
Конечно, есть исключения. Например, «мертвая» ходовая часть на свежей машине ни о чем хорошем не свидетельствует. Раз владелец ее убивал ускоренными темпами, будет справедливо компенсировать это следующему хозяину хорошей скидкой. В случае с неисправностями дорогой «пневмы» тоже есть повод для торга. Ремонтировать ее влетит в копеечку даже с использованием неоригинальных запасных частей.
Салон
Ходовая часть и агрегаты изнашиваются естественным образом, кузов может исстрадаться в авариях не по вине владельца. Но вот за состояние салона отвечает только хозяин. На мой взгляд, загаженные сиденья, ковры и пластик — более чем весомый аргумент для торга. При должном уходе они могут оставаться идеальными и при пробеге в несколько сотен тысяч километров. Поэтому выбить как минимум компенсацию предстоящей глобальной химчистки стоит.
Порванную обивку ремонтируют быстро и даже подбирают цвет и фактуру материала. Это небольшая беда, но как минимум в 1500–2000 рублей устранение одного небольшого дефекта обойдется. Больше недостатков — больше сумма. Вам же не будет приятно каждый день садиться в изорванный салон?
С глубокими царапинами на пластике дело обстоит не столь позитивно. Устранить их можно не всегда, и не всегда результат работы остается незаметным. А замена приборной панели — удовольствие недешевое, даже если найти деталь на разборке.
Другие неисправности
Наконец, всевозможные опции и мелкие детали. Очевидный повод для торга — это неисправности, с которыми на машине не пройти ТО и процедуру регистрации. На замену ревущего выхлопа, треснувшего ветрового стекла, битой или неработающей оптики не грех попросить скидку. В последнем случае речь, конечно, идет не о торге на сто рублей за неработающую лампочку, а об умершем LED-фонаре, который меняется в сборе и стоит не три копейки. Вложения эти ждут нового владельца сразу же после покупки. Торг за неработающие «навороты» зависит в первую очередь от возраста покупки. На свежей машине должно работать всё, пожилой позволительно иметь недостатки по этой части. Еще учтите степень важности неисправностей. Например, при отсутствии кондиционера умершие стеклоподъемники — это большая проблема, и решать ее тоже придется сразу. За такое правильно будет уступить в цене.
Нередко автолюбители избавляются от машины незадолго до большого и дорогого ТО. Покупателю стоит заранее узнать, когда грядет очередное обслуживание и на сколько оно потянет. Скидку в размере его стоимости получить вряд ли выйдет: на то и расчет — переложить вложения на другие плечи. Да и по остальным пунктам позиции продавца и покупателя могут не сойтись. Но аргументированный торг все же выглядит приятнее, чем ничем не обоснованное желание забрать машину за полцены.
Сколько можно выторговать? Как повезет. В конце концов, все зависит от желания продавца поскорее продать автомобиль. В общем случае можно рассчитывать на скидку от 5 до 20%. Конечно, крупный ремонт может потянуть и на большую сумму, но скинуть ее вряд ли удастся. Скорее продавец постарается перед следующими просмотрами тщательнее ее замаскировать.
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