Suzuki Grand Vitara: все достоинства и 4 главных недостатка

Этот надежный полноприводный автомобиль — недорогое и весьма практичное предложение для любителей плохих дорог. Впрочем, не без огрехов. ЗР составил их список.

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Grand Vitara пережила два рестайлинга. Наиболее важны обновления 2008 года — стали доступны моторы 2.4 и 3.2, на панели приборов появился многофункциональный дисплей. Машины для российского рынка собирали исключительно в Японии.

ДОСТОИНСТВА

Крепкий кузов, высокая общая живучесть: пробег 200 000 км — далеко не предел. Подвеска не боится плохих дорог; неплохие задатки «проходимца»: постоянный полный привод с понижайкой.

Высокое качество окраски (кроме дверных проемов), нет склонности к коррозии кузова.

Хороший выбор сочетаний мотор/коробка.

НЕДОСТАТКИ

Высоковат расход топлива — расплата за полный привод.

Даже у рестайлинговых машин дизайн морально устаревший, что особенно заметно по интерьеру.

Основным моторам бензин АИ‑92 не рекомендован и противопоказан.

Кожух запасного колеса на пятой двери обожают воры.

Такое размещение запаски порождает две проблемы: дверь склонна к перекосу, а саму запаску часто крадут вместе с кожухом.

МОТОРЫ

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Меньше всего претензий — к мотору 1.6 (M16A, 106 л.с.), которым оснащали только трехдверную версию. А самыми продаваемыми были бензиновые 2.0 (J20A, 140 л.с.) и 2.4 (J24B, 169 л.с.). Двухлитровый ходит до 400 000 км без капремонта, причем завод позаботился о ремонтных размерах деталей шатунно-поршневой группы. На 150 тысячах (или раньше!), скорее всего, придется поменять ему цепь ГРМ: она растягивается. У мотора 2.4 цепь реально на всю жизнь, но сама жизнь короче — нет ремонтных размеров и запчастей. Оба мотора снабжены недолговечным водяным насосом, а после 120 000 км подъедают масло.

Двигателем 3.2 V6 (233 л.с.) «большую» Витару оснащали всего два года, он родом из концерна GM — такие же ставили на некоторые Опели и Chevrolet. Под 3.2 заложены иные элементы подвески и другая коробка-автомат (пять ступеней вместо четырех), что существенно улучшило характер машины. Сам мотор беспроблемный, но с ним получался страшноватый ценник.

КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

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Автоматы Aisin (два варианта) — древние и очень выносливые; они требуют частой (каждые 40 000 км) замены масла, но не докучают поломками и живут по 300 000 км.