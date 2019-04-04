Suzuki Grand Vitara: все достоинства и 4 главных недостатка

Этот надежный полноприводный автомобиль — недорогое и весьма практичное предложение для любителей плохих дорог. Впрочем, не без огрехов. ЗР составил их список.

Suzuki Grand Vitara
Suzuki Grand Vitara

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Grand Vitara пережила два рестайлинга. Наиболее важны обновления 2008 года — стали доступны моторы 2.4 и 3.2, на панели приборов появился многофункциональный дисплей. Машины для российского рынка собирали исключительно в Японии.

ДОСТОИНСТВА

    Крепкий кузов, высокая общая живучесть: пробег 200 000 км — далеко не предел.
  • Подвеска не боится плохих дорог; неплохие задатки «проходимца»: постоянный полный привод с понижайкой.
  • Высокое качество окраски (кроме дверных проемов), нет склонности к коррозии кузова.
  • Хороший выбор сочетаний мотор/коробка.

НЕДОСТАТКИ

  • Высоковат расход топлива — расплата за полный привод.
  • Даже у рестайлинговых машин дизайн морально устаревший, что особенно заметно по интерьеру.
  • Основным моторам бензин АИ‑92 не рекомендован и противопоказан.
  • Кожух запасного колеса на пятой двери обожают воры.

Такое размещение запаски порождает две проблемы: дверь склонна к перекосу, а саму запаску часто крадут вместе с кожухом.
Такое размещение запаски порождает две проблемы: дверь склонна к перекосу, а саму запаску часто крадут вместе с кожухом.

МОТОРЫ

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Меньше всего претензий — к мотору 1.6 (M16A, 106 л.с.), которым оснащали только трехдверную версию. А самыми продаваемыми были бензиновые 2.0 (J20A, 140 л.с.) и 2.4 (J24B, 169 л.с.). Двухлитровый ходит до 400 000 км без капремонта, причем завод позаботился о ремонтных размерах деталей шатунно-поршневой группы. На 150 тысячах (или раньше!), скорее всего, придется поменять ему цепь ГРМ: она растягивается. У мотора 2.4 цепь реально на всю жизнь, но сама жизнь короче — нет ремонтных размеров и запчастей. Оба мотора снабжены недолговечным водяным насосом, а после 120 000 км подъедают масло.

Двигателем 3.2 V6 (233 л.с.) «большую» Витару оснащали всего два года, он родом из концерна GM — такие же ставили на некоторые Опели и Chevrolet. Под 3.2 заложены иные элементы подвески и другая коробка-автомат (пять ступеней вместо четырех), что существенно улучшило характер машины. Сам мотор беспроблемный, но с ним получался страшноватый ценник.

КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

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Автоматы Aisin (два варианта) — древние и очень выносливые; они требуют частой (каждые 40 000 км) замены масла, но не докучают поломками и живут по 300 000 км.

Пятиступенчатая механика вызывает определенные нарекания, но они связаны, скорее всего, с режимом эксплуатации. Бывает, что быстро сдают подшипники валов. Фирма проводила по механическим коробкам отзывную кампанию, но она затронула лишь 22 тысячи машин во всем мире. В целом же механика пусть и старомодный, но отличный агрегат.

Полноприводная трансмиссия болеет течью сальника раздатки на стыке с коробкой передач, других недостатков не выявлено. Сама раздатка служит долго.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ БОЛЯЧКИ

  • Нейтрализатор может выйти из строя при пробеге от 40 000 до 100 000 км.
  • У всех моторов слабая левая опора, средний ресурс 60 000–70 000 км.
  • Ходимость переднего редуктора оставляет желать лучшего.
  • Втулки переднего стабилизатора — расходники.
  • У радиаторов мотора и кондиционера слишком мелкие ячейки; они быстро засоряются, что приводит к перегреву. Советуют мыть радиаторы (с демонтажом) не реже чем каждые два года.
  • Хронический прогрессирующий перекос двери багажника — из-за размещения на ней запаски.

Euro NCAP 2007 год: водитель/пассажир — 4 звезды, ребенок — 3 звезды, пешеход — 3 звезды.

Самое массовое предложение на вторичке: 2.0 АКП

ОПТИМАЛЬНЫЙ ВЫБОР: Grand Vitara 2.0 АКП

ЗА ТЕ ЖЕ ДЕНЬГИ: Toyota RAV4, Subaru Forester, Hyundai Tucson, Ford Kuga, Mitsubishi Outlander.

  • Впереди летний сезон, и многие отправятся в путь. Помочь подобрать багажник на ваш автомобиль и определиться с выбором автобокса можно в нашем фирменном магазине.
  • Все, что нужно знать о покупке и продаже автомобилей с пробегом, вы найдете в тематической подборке публикаций «За рулем» (доступна по ссылке).

Фото: Suzuki
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Отзывы о Suzuki Grand Vitara (5)

Suzuki 2011 / срок владения 3 — 5 лет

Достоинства:

Высокая проходимость, надежность

Недостатки:

клиренс в стандарте мал

Комментарий:

Езжу на машине более 3х лет; 2,4 литра, автомат, езда 40% город, 30% трасса, 30% все остальное. по проходимости в сегменте не подготовленных машин равных нет, пролезет везде. расход приемлемый 8–8,5 трасса- 10–11 город(зимой). Господа, крепление третьего ряда сидений ни куда не делось) оно как ...

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