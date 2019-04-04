Suzuki Grand Vitara: все достоинства и 4 главных недостатка

Grand Vitara пережила два рестайлинга. Наиболее важны обновления 2008 года — стали доступны моторы 2.4 и 3.2, на панели приборов появился многофункциональный дисплей. Машины для российского рынка собирали исключительно в Японии.
ДОСТОИНСТВА
- Крепкий кузов, высокая общая живучесть: пробег 200 000 км — далеко не предел.
- Подвеска не боится плохих дорог; неплохие задатки «проходимца»: постоянный полный привод с понижайкой.
- Высокое качество окраски (кроме дверных проемов), нет склонности к коррозии кузова.
- Хороший выбор сочетаний мотор/коробка.
НЕДОСТАТКИ
- Высоковат расход топлива — расплата за полный привод.
- Даже у рестайлинговых машин дизайн морально устаревший, что особенно заметно по интерьеру.
- Основным моторам бензин АИ‑92 не рекомендован и противопоказан.
- Кожух запасного колеса на пятой двери обожают воры.
МОТОРЫ
Меньше всего претензий — к мотору 1.6 (M16A, 106 л.с.), которым оснащали только трехдверную версию. А самыми продаваемыми были бензиновые 2.0 (J20A, 140 л.с.) и 2.4 (J24B, 169 л.с.). Двухлитровый ходит до 400 000 км без капремонта, причем завод позаботился о ремонтных размерах деталей шатунно-поршневой группы. На 150 тысячах (или раньше!), скорее всего, придется поменять ему цепь ГРМ: она растягивается. У мотора 2.4 цепь реально на всю жизнь, но сама жизнь короче — нет ремонтных размеров и запчастей. Оба мотора снабжены недолговечным водяным насосом, а после 120 000 км подъедают масло.
Двигателем 3.2 V6 (233 л.с.) «большую» Витару оснащали всего два года, он родом из концерна GM — такие же ставили на некоторые Опели и Chevrolet. Под 3.2 заложены иные элементы подвески и другая коробка-автомат (пять ступеней вместо четырех), что существенно улучшило характер машины. Сам мотор беспроблемный, но с ним получался страшноватый ценник.
КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ
Автоматы Aisin (два варианта) — древние и очень выносливые; они требуют частой (каждые 40 000 км) замены масла, но не докучают поломками и живут по 300 000 км.
Пятиступенчатая механика вызывает определенные нарекания, но они связаны, скорее всего, с режимом эксплуатации. Бывает, что быстро сдают подшипники валов. Фирма проводила по механическим коробкам отзывную кампанию, но она затронула лишь 22 тысячи машин во всем мире. В целом же механика пусть и старомодный, но отличный агрегат.
Полноприводная трансмиссия болеет течью сальника раздатки на стыке с коробкой передач, других недостатков не выявлено. Сама раздатка служит долго.
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ БОЛЯЧКИ
- Нейтрализатор может выйти из строя при пробеге от 40 000 до 100 000 км.
- У всех моторов слабая левая опора, средний ресурс 60 000–70 000 км.
- Ходимость переднего редуктора оставляет желать лучшего.
- Втулки переднего стабилизатора — расходники.
- У радиаторов мотора и кондиционера слишком мелкие ячейки; они быстро засоряются, что приводит к перегреву. Советуют мыть радиаторы (с демонтажом) не реже чем каждые два года.
- Хронический прогрессирующий перекос двери багажника — из-за размещения на ней запаски.
Euro NCAP 2007 год: водитель/пассажир — 4 звезды, ребенок — 3 звезды, пешеход — 3 звезды.
Самое массовое предложение на вторичке: 2.0 АКП
ОПТИМАЛЬНЫЙ ВЫБОР: Grand Vitara 2.0 АКП
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