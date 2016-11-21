Toyota RAV4 на вторичке: 3 плюса, 5 минусов и все болячки — журнал За рулем

Toyota RAV4 на вторичке: 3 плюса, 5 минусов и все болячки

«Равчик» предыдущего поколения (CA40) весьма популярен в России. Да, достоинств у него хватает, но есть и особенности.

Toyota RAV 4
Toyota RAV 4

Toyota > RAV 4

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До августа 2016 года RAV4 четвертого поколения (CA40) в Россию официально везли из Японии, а позже собирали в Санкт-Петербурге. Рестайлинг — в 2015 году: доработана подвеска, освежена внешность, серьезно улучшена шумоизоляция (к ней было много претензий), расширен набор опций.

ДОСТОИНСТВА

  • Стильный кроссовер с легковыми повадками.
  • Выносливые и живучие моторы с отличными характеристиками.
  • Богатое оснащение даже в базовой комплектации, приятный интерьер, хорошая эргономика, обогрев всего и вся.

Багажник радует глаз, но проверьте нишу для запаски: полноразмерная полагалась только при комплектации 17-дюймовыми колесами и съедала 40 литров полезного объема.
Багажник радует глаз, но проверьте нишу для запаски: полноразмерная полагалась только при комплектации 17-дюймовыми колесами и съедала 40 литров полезного объема.

НЕДОСТАТКИ

  • Цена выглядит завышенной, как и расценки на обслуживание.
  • Короткий (общетойотовский) интервал между ТО — всего 10 000 км.
  • Подвеска жесткая, не любит плохой асфальт и грунтовку.
  • Тесноват задний ряд.
  • Двигатели с трудом переносят плохой бензин.

МОТОРЫ

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Бензиновые моторы очень чувствительны к качеству топлива (неизбежны частые промывки дроссельной заслонки) и загрязненному маслу (замена каждые 10 000 км или чаще). У двухлитрового (3ZR-FE/FAE, 146 л.с.) лестные отзывы, но репутацию портит неудачный цепной привод ГРМ с непредсказуемым ресурсом.

Мотор 2.5 (2AR-FE, 180 л.с.) причисляют к лучшим в современной линейке Тойоты и относят к числу вечных: ресурс оценен в 400 000–500 000 км. Главное — следите за приводом ГРМ да меняйте масло. В России машины с этим мотором продавали только в комбинации с автоматом и полным приводом.

К турбодизелю 2.0 (2AR-FTV, 150 л.с.) нет особых нареканий — только типичные для всех турбодизелей. Бонус: для российского рынка из конструкции удалили сажевый фильтр. Ходит мотор свыше 300 000 км.

КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

Из всех трансмиссий спорен только вариатор из большого семейства K111–114. Слабости обычные — быстрый износ отдельных элементов плюс конструктивная непереносимость внедорожных режимов. При этом тойотовские вариаторы почему-то считаются наиболее совершенными, в городских условиях они работают хорошо. Ресурс невелик — около 150 000 км.

Шестиступенчатая механика хороша: массовых проблем не выявлено. На вторичке такие машины большая редкость и уходят быстро. Шестиступенчатый автомат Aisin U660E/U760E иногда вносят в рейтинги самых неубиваемых, а иногда упрекают в низком ресурсе. При спокойных режимах и хорошем уходе живет до 150 000 км без поломок.

Полный привод реализован посредством электромагнитной муфты, которую нельзя часто и подолгу напрягать в грязи или снегу.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ БОЛЯЧКИ

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  • Быстро изнашиваются (30 000–70 000 км) сайлент-блоки передних рычагов, втулки и стойки стабилизатора, ступичные подшипники, тормозные колодки и диски. В дорестайлинговых машинах проверьте задние рычаги; если в них разрезные сайлент-блоки, их сразу придется менять.
  • Нередки сбои управляющей электроники на всех моторах; проводка к лямбда-зондам быстро закисает.
  • Трудноизлечимые скрипы в различных местах: водительское сиденье, спиральный контакт (улитка) руля, пластиковые детали интерьера.
  • Из креплений солнцезащитных козырьков может потечь конденсат (дилеры предлагают установить дополнительный уплотнитель).
  • В слякоть капризничает электропривод задней двери.

Euro NCAP: 2013 год: общая оценка пять звезд. Водитель/пассажиры — 89%, ребенок — 82%, пешеход — 66%, системы содействия безопасности — 66%.

Самое массовое предложение на вторичке: 2.0 CVT 4×4.

ОПТИМАЛЬНЫЙ ВЫБОР: RAV4 2.5 АКП 4×4

ЗА ТЕ ЖЕ ДЕНЬГИ: Honda CR-V, Hyundai Tucson, Kia Sportage, Mazda CX-5, Volkswagen Tiguan

Фото: Toyota

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Отзывы о Toyota RAV 4 (7)

Toyota 2015 / срок владения 3 — 5 лет

Достоинства:

Удобный, экономичный дизель, в меру проходимый.

Недостатки:

Не раскладывается переднее сиденье :-))

Комментарий:

Очень жаль если новая модель будет только с бензиновым движком.

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