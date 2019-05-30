Найдена еще одна причина ставить обогрев руля

Jaguar Land Rover разработал рулевое колесо, которое передает сообщения водителю посредством тепла.

Материалы по теме Кто же так перестраивается?! — Tesla обновила автопилот

Рулевое колесо с обогревом — приятная опция для водителей стран с холодным климатом, но Jaguar Land Rover нашел ему еще одно применение, и теперь обогрев пригодится всем.

Разработанный в сотрудничестве с университетом в Глазго новый сенсорный руль Jaguar Land Rover использует обогрев, чтобы подсказывать водителям, где поворачивать и когда менять полосу движения. Нагрев обода под правой рукой даст знать, что пора свернуть направо, а повышение температуры руля целиком предупредит о подъезде к опасному участку дороги. Например, к перекрестку с круговым движением, где стоит притормозить.

Нагревательные элементы установлены на левой и правой частях обода и способны быстро повышать температуру поверхности рулевого колеса на 6°C. К слову, степень нагрева можно скорректировать.

Эта технология позволяет водителям не отвлекаться от дороги на показания навигационной системы, которые выводятся на монитор автомобиля. В компании отмечают, что именно отвлечение водителя является основной причиной дорожно-транспортных происшествий, на ее долю приходится 10% всех аварий со смертельным исходом. По мнению разработчиков Jaguar Land Rover, температурные уведомления отвлекают меньше, чем, например, вибрации и звуковые предупреждения.

Узнать о других интересных технологиях можно здесь.

Фото, видео: Jaguar Land Rover