Слухи: продается Jaguar Land Rover. Идут переговоры с французами

PSA хочет купить Jaguar Land Rover, который принадлежит сегодня индийской Tata Motors и несет убытки.

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PSA, владеющая марками Peugeot, Citroen и с недавних пор Opel, может купить Jaguar Land Rover. Как заявил представитель французского концерна, компания рассмотрит покупку, «если представится возможность».

В распоряжении Press Association появился постпродажный интеграционный документ, который описывает преимущества союза между двумя концернами, а инсайдеры в Jaguar Land Rover сообщили изданию, что обсуждение возможной продажи проходит «за закрытыми дверями». Источник добавил, что переговоры идут очень быстро, чему способствует также территориальная близость штаб-квартир концернов в Великобритании.

Land Rover Discovery Vision Concept

В официальном заявлении концерн PSA сообщил, что «не спешит» покупать Jaguar Land Rover, но «если появится такая возможность, как с Opel (Vauxhall), мы рассмотрим ее». Следует отметить, что концерн PSA, который на 13,68% принадлежит французскому правительству, добился значительных успехов после покупки Opel у General Motors: в 2018 году под руководством PSA бренд принес прибыль в размере 859 млн евро, тогда как в 2016 году, когда он принадлежал GM, его убытки составили 257 млн евро.

Владеющая сегодня Jaguar Land Rover компания Tata Motors сообщила Press Association о ложности слухов по продаже доли в JLR. Эксперты не склонны верить данному заявлению, так как только в четвертом квартале прошлого года Jaguar Land Rover понес убытки в размере 273 млн фунтов стерлингов (около 316,5 млн евро), что больше, чем годовые потери Opel, приведшие к продаже. Такие финансовые результаты Jaguar Land Rover снизили стоимость активов компании на 3,1 млрд фунтов стерлингов (около 3,6 млрд евро).

Эксперты издания также указывают на то, что успешный старт продаж электрического Jaguar I-Pace и совершенно нового Range Rover Evoque, а также появление гибридных версий популярных моделей, не смогли выправить ситуацию.

Land Rover готовит к продажам еще один внедорожник — новое поколение Defender, которое может уже достаться французам.

PSA активно сотрудничает с другими концернами. Например, с Toyota, который выпустил недорогой минивэн на французской платформе — Toyota Proace City.

Фото: Jaguar Land Rover