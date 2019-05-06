Новый автомобиль Джеймса Бонда: фермерский внедорожник

Первые кадры со съемок очередной серии бондианы показывают агента 007 в очень странном автомобиле.

Материалы по теме Джеймс Бонд станет «зеленым»

На этой неделе начались съемки фильма о Джеймсе Бонде. Как мы уже писали, в качестве главного автомобиля агента был выбран электрический Aston Martin. Но это будет не единственная машина агента.

Актер, исполняющий роль Джеймса Бонда, Дэниел Крейг, во время съемок был замечен за рулем странного для агента автомобиля. Это не Aston Martin, а лишенный даже зачатков гламурности фермерский или даже пастуший старенький Land Rover с открытым верхом. 25-й фильм Бондианы начинается с того, что агент 007 выходит на пенсию и уезжает на Ямайку, где и были сделаны фотографии. Какая роль отводится Ленд Роверу — неизвестно, но автомобиль достаточно типичен для этого региона.

В компании Land Rover подтвердили сотрудничество с создателями фильма, не забыв упомянуть, что работают с франшизой не первый раз. Так, автомобили этой марки впервые появились в Бондиане в 20-й серии «Умри, но не сейчас», когда компания принадлежала концерну Ford.

Голубой Land Rover не подходит для погонь, поэтому, если повезет, мы увидим Бонда в более мощной машине. Скорее всего, это будет недавно представленный Aston Martin Rapide E, который является первым полностью электрическим серийным автомобилем бренда. Ожидается, что будет выпущено лишь 155 экземпляров Rapide E. Эта модель получила два электромотора, суммарная мощность которых превышает 600 л.с. Благодаря этому до 100 км/ч автомобиль разгоняется менее чем за 4 секунды, а его максимальная скорость принудительно ограничена на отметке 250 км/ч. Производиться Aston Martin Rapide E будет на новом заводе компании в Сент-Афане (Уэльс), на мощностях которого выпустят и первый внедорожник марки — DBX.

Напомним, что премьера 25-го фильма о Джеймсе Бонде намечена на 8 апреля следующего года.

Land Rover заканчивает работу над новым Defender. Финальные испытания пройдут в Кении.

В России в июне стартуют продажи нового Range Rover Evoque, стоимость которого составляет от 2 млн 929 тыс. до 4 млн 694 тыс. рублей.

Фото: twitter.com, Land Rover