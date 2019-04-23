Новый Range Rover Evoque представили в окружении звезд

Первая в России официальная презентация модели состоялась на территории спортивного комплекса «Лужники».

Материалы по теме Новый Range Rover Evoque: от предшественника только дверные петли

Range Rover Evoque второго поколения представили бренд-амбассадоры Jaguar и Land Rover в России: Владимир Познер, Федор Бондарчук, Леонид Барац, Гоша Куценко, Равшана Куркова и Сергей Доля.

Новый Range Rover Evoque уже в базовой комплектации оснащен пакетом для холодного климата с предпусковым подогревом двигателя, обогревом сидений, руля, лобового стекла и зеркал заднего вида. Функция InControl Remote позволяет дистанционно закрывать и открывать автомобиль, определять его местоположение, устанавливать нужную температуру в салоне и отслеживать маршрут со смартфона, планшета или смарт-часов. Есть в базе и мультимедийная система Touch Pro с 10-дюймовым сенсорным экраном, передними и задними датчиками парковки, камерой заднего вида, рулевым колесом с кожаной отделкой и светодиодными головными фарами.

Среди систем безопасности автомобиля уже в «базе» есть функция предупреждения о выезде за пределы полосы движения, удержания полосы движения, контроля степени усталости водителя и система автономного экстренного торможения.

Автомобиль в России представлен в 7 комплектациях, цены стартуют от 2 млн 929 тысяч за автомобиль с бензиновым 2-литровым мотором мощностью 200 л.с. (коробка во всех комплектациях только автоматическая). За автомобиль с дизельным двигателем 2.0 (150 л.с.) в «базе» попросят 2 млн 941 тысячу рублей. Продажи нового Range Rover Evoque начнутся с июня 2019 года.

Самая дорогая дизельная версия First Edition обойдется в 4 млн 637 тыс. рублей, за автомобиль в топе с бензиновым мотором 249 л.с. попросят 4 млн 694 тыс. рублей.