Джеймс Бонд станет «зеленым»

В новом, 25-м по счету фильме о Джеймсе Бонде непотопляемый агент будет ездить на электрокаре.

Aston Martin Rapide
Aston Martin Rapide

Aston Martin > Rapide

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Создатели Бондианы, а точнее новой 25-й, юбилейной серии «Shatterhand» («Сокрушительная рука») о секретном агенте английской разведки Джеймсе Бонде, пересадили главного героя на электромобиль — Aston Martin Rapide E.

О новом фильме пока мало что известно, но издание The Sun сообщило, что агент 007 в нем будет ездить на особенном Aston Martin. Электромобиль выпустят ограниченной серией, а не в единственном экземпляре, как это было с моделью DB10, снявшейся в «Спектре».

Эскиз Aston Martin Rapide E
Эскиз Aston Martin Rapide E

Режиссер фильма Кэри Джоджи Фукунага является «зеленым» до мозга костей и в данный момент вместе с Aston Martin работает над подготовкой такого же «зеленого» купе к съемкам.

Эскиз Aston Martin Rapide E
Эскиз Aston Martin Rapide E

Новый автомобиль Бонда, Aston Martin Rapide E, можно будет купить уже в четвертом квартале этого года. Для режиссера это проблема, так как начать снимать картину он планирует в апреле. То есть инженерам Aston Martin придется поспешить, чтобы успеть подготовить автомобиль. Похоже, что у директора Aston Martin большие планы на эту модель. По информации The Sun, над электромобилем трудятся круглосуточно и намерены оснастить его рядом самых высокотехнологичных систем и гаджетов.

Тизер Aston Martin Rapide E
Тизер Aston Martin Rapide E

Rapide E станет первым электрическим автомобилем Aston Martin. Источником энергии для двух его моторов станет 65-киловаттный литий-ионный аккумулятор. Суммарная мощность электродвигателей составляет более 610 л.с. и 950 Нм. В результате купе сможет разгоняться до 100 км/ч менее чем за 4 секунды, а его максимальная скорость составит 250 км/ч. Запас хода автомобиля на одной зарядке должен достигать 322 км.

Компоновка силовой установки в Aston Martin Rapide E
Компоновка силовой установки в Aston Martin Rapide E

Всего построят 155 электрических Aston Martin Rapide E, что вместе со съемками в юбилейном фильме Бондианы делает его коллекционным.

Джеймс Бонд станет «зеленым»

Фото и эскизы: Aston Martin

Джеймс Бонд станет «зеленым»
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