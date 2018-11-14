5 потенциальных автомобилей нового Джеймса Бонда

В начале следующего года на экраны выходит новый фильм про Джеймса Бонда. На чем будет ездить современный секретный агент?

Jaguar I-Pace
Jaguar I-Pace

Jaguar > I-Pace

BMW Z4
BMW Z4

BMW > Z4

Bentley Continental
Bentley Continental

Bentley > Continental

Aston Martin Vantage
Aston Martin Vantage

Aston Martin > Vantage

Нас не столько интересует сам фильм, сколько то, за руль какого автомобиля посадят Джеймса Бонда продюсеры. Агент 007 всегда ассоциировался с мощным английским купе Aston Martin, но в книгах, да и в фильмах, он управлял не только машинами этой марки. Поэтому в новом, 25-м фильме о Джеймсе Бонде его напарником может стать любой современный автомобиль, пригодный для стремительных погонь. Мы сделали подборку потенциальных кандидатов и приглашаем всех делать свои прогнозы в комментариях к этой фотогалерее.

5 потенциальных автомобилей нового Джеймса Бонда

Фото: Bentley, BMW, Aston Martin, Jaguar

5 потенциальных автомобилей нового Джеймса Бонда
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