5 потенциальных автомобилей нового Джеймса Бонда

Нас не столько интересует сам фильм, сколько то, за руль какого автомобиля посадят Джеймса Бонда продюсеры. Агент 007 всегда ассоциировался с мощным английским купе Aston Martin, но в книгах, да и в фильмах, он управлял не только машинами этой марки. Поэтому в новом, 25-м фильме о Джеймсе Бонде его напарником может стать любой современный автомобиль, пригодный для стремительных погонь. Мы сделали подборку потенциальных кандидатов и приглашаем всех делать свои прогнозы в комментариях к этой фотогалерее.
- Впервые Aston Martin появился в книге «Голдфингер», а сегодня этот DB5 можно собрать из Лего.
- Новый Aston Martin Vantage появился всего год назад, и он был бы единственным претендентом на роль, если бы не существовало маркетинга.
Фото: Bentley, BMW, Aston Martin, Jaguar
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