5 потенциальных автомобилей нового Джеймса Бонда

В начале следующего года на экраны выходит новый фильм про Джеймса Бонда. На чем будет ездить современный секретный агент?

Нас не столько интересует сам фильм, сколько то, за руль какого автомобиля посадят Джеймса Бонда продюсеры. Агент 007 всегда ассоциировался с мощным английским купе Aston Martin, но в книгах, да и в фильмах, он управлял не только машинами этой марки. Поэтому в новом, 25-м фильме о Джеймсе Бонде его напарником может стать любой современный автомобиль, пригодный для стремительных погонь. Мы сделали подборку потенциальных кандидатов и приглашаем всех делать свои прогнозы в комментариях к этой фотогалерее.

Впервые Aston Martin появился в книге « Голдфингер » , а сегодня этот DB5 можно собрать из Лего.

Голдфингер , а сегодня этот DB5 можно собрать из Лего. Новый Aston Martin Vantage появился всего год назад, и он был бы единственным претендентом на роль, если бы не существовало маркетинга.

Фото: Bentley, BMW, Aston Martin, Jaguar