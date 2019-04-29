Американский концерн опубликовал отчетность за первый квартал этого года, где отражены и расходы на закрытие предприятий в нашей стране.

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Когда концерн Ford объявил о реорганизации своей деятельности в России, уходе с рынка легковых автомобилей и закрытии трех из четырех заводов, многие прочили американцам гигантские убытки.

Но, судя по всему, Ford давно готовился к уходу и постепенно снижал свои расходы в нашей стране. По крайней мере, об этом говорит квартальный отчет американской компании, в котором отражено списание от реорганизации деятельности в России.

Реструктуризация деятельности в нашей стране, то есть уход с рынка легковых автомобилей и закрытие трех заводов, обошлись Форду в 174 млн долларов. С одной стороны, сумма немаленькая. С другой — в том же отчете указывается, что закрытие всего одного завода в Сан-Бернарду (Бразилия) обошлось «голубому овалу» в 193 млн долларов.

А еще 115 млн долларов убытков пришлись на реорганизацию деятельности в Европе, где Ford, к примеру, закрыл завод по производству деталей трансмиссий во Франции.

При этом в Ford отмечают, что сохранили 49-процентную долю в СП Ford Sollers, которое продолжит производство семейства коммерческих автомобилей Transit для российского рынка на единственном оставшемся заводе.

Ford решил избавиться от произведенных у нас легковушек, предоставив на них очень высокие скидки.

Профсоюз завода Ford Sollers во Всеволожске намерен добиваться максимальных выплат при увольнении сотрудников.

Фото: Руслан Шамуков/ТАСС