Новый Suzuki Jimny: еще меньше, еще теснее!

Мы уже привыкли, что жизненный цикл современных машин составляет 6–7 лет. Однако прежний Suzuki Jimny продержался на конвейере 20 лет. По логике вещей, его сменщик должен быть на два порядка современней. Однако результат оказался не совсем такой!

Милота

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Jimny прошлого поколения был мал и тесен. Вполне логично, что от его преемника ожидали увеличенных габаритов и простора. Как бы не так! Японцы пошли наперекор современным тенденциям и сделали новый Jimny даже компактнее прежнего — длина его кузова еще уменьшилась (3650 мм). Даже вазовская Нива на его фоне выглядит крупным автомобилем.

Причем дизайнерский стиль остался прежним — этакий сундучок на колесах с милыми круглыми фарами головной оптики. Нельзя не обратить внимание и на непривычно маленькие по нынешним временам колеса размерностью 195/80 R15.

Но самое умилительное, что есть в Jimny, — это салон. Игрушка! Былой аскезы здесь нет, но и по-современному плюшевым он не стал. Самое интересное решение — нарочито оставленные неприкрытыми винты, которыми прикручены приборы к панели. Здесь всего две шкалы — спидометр и тахометр. А остальную информацию надлежит считывать с простенького монохромного дисплейчика трип-компьютера.

На передней панели Jimny впервые появился цветной экран мультимедийки (у топ-версии GLX). Правда, интерфейс и графика этой системы так себе, но это ведь лучше, чем ничего, правда? А еще здесь появился климат-контроль. Прогресс! На регулировку рулевой колонки по вылету японцы, однако, не расщедрились. У передних сидений тоже только две базовые регулировки. Впрочем, к удобству посадки у водителя нареканий нет: кресла весьма комфортны.

Салон представляет собой отличный микс между классикой и современностью.

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И если спереди условия обитания вполне хороши, то задним пассажирам не позавидуешь: мало того, что забираться на галерку приходится через узкий лаз, так еще и места впритык. Подогрева нет, как нет и центрального подлокотника. Но зато у спинок можно менять угол наклона — среди маленьких SUV это большая редкость.

Открыв дверь багажника, невольно приходишь в недоумение — его объем всего-навсего 85 литров. Да у любого суперкара отсек будет крупнее! Вместительность можно увеличить до 377 литров, сложив сиденья второго ряда, но тогда машина станет двухместной. Если бы был в мире конкурс на звание самого антихозяйственного автомобиля, то Jimny бы его выиграл с большим перевесом.

Задний ряд — чисто символический.

Багажник можно назвать багажником только лишь если сложить спинки второго ряда.

Все прощу!

И все же Jimny нельзя мерить общим аршином. Этот автомобиль создавался не для грузоперевозок и его практичность для разработчиков была далеко не на первом месте.

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Он берет другим — нестандартной для малыша конструкцией. В то время как все давным-давно перешли на схему с несущим кузовом, кузов Jimny по-прежнему покоится на раме. И это лишь одна из особинок Suzuki.

Но это еще что — куда больше удивляет шасси. Никаких МакФерсонов, упругих балок и тем паче независимых подвесок — спереди и сзади установлены неразрезные мосты. Только хардкор! Вместо современного реечного рулевого механизма здесь применен олдскульный винт-шариковая гайка (руль «длинный» — четыре оборота от упора до упора). Поэтому и управляется Jimny специфически: крены, задержки… Если вы подыскиваете автомобиль для активного пилотирования на асфальте, то этот Suzuki вас вряд ли устроит.

К тому же 1,5-литровый 102-сильный бензиновый атмосферник звезд с неба не хватает: работает мягко и бесшумно, но особой динамики от него не дождешься. Ускорение 0–100 км/ч за 15 секунд — не тот результат, которым можно гордиться. После «сотни» машина набирает ход совсем уж кисло. Да и шумно на высокой скорости — с 4-ступенчатым автоматом стрелка тахометра вынуждена зависать вблизи красной зоны.

Оцените ходы подвески — никакой кроссовер такой артикуляции предложить не сможет!

Но вся эта критика уходит на второй план, стоит свернуть с асфальта на бездорожье. Здесь Jimny чувствует себя как рыба в воде! В новом поколении японцы увеличили клиренс до 210 мм (было 190 мм), поэтому большинство препятствий Suzuki преодолевает без малейшего напряга. Также в «пампасах» весьма кстати приходятся короткая колесная база и короткие свесы, с которыми угол въезда составляет 37°, а угол съезда — 49.

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Кондовое шасси на бездорожье в самую масть. Подвеска ошарашивает огромными ходами — колеса вывешиваются крайне редко. Ее энергоемкости хватает, чтобы успешно отрабатывать даже ямы в полколеса. Кстати, появившийся в рулевом механизме демпфер нивелирует удары и толчки — руль всегда остается «чистым».

Еще одна особенность: полный привод здесь не дифференциальный, а жестко подключаемый. На чистокровных внедорожниках, к коим, безусловно, относится Suzuki Jimny, такая схема оправданна. Дополнительных блокировок нет — их функции имитирует ESP. А вот понижайка имеется. Но с такой роскошной «геометрией» и солидными ходами подвесок задействовать ее приходится крайне редко.

В общем, у Suzuki получилась из ряда вон выходящая машина. Стильная, но тесная. С кондовым шасси, но отменной проходимостью. Со скромным оснащением, но высокой ценой.

В базе Jimny стоит 1 359 000 рублей. Модификация GLX с автоматом потянет уже на 1 569 000. Конечно, за эти деньги можно прикупить куда более просторный и мощный полноприводный кроссовер. Однако такой харизмы и стиля (не говоря уже про вездеходные качества) вам ни один паркетник не предложит.

Новый Suzuki Jimny: еще меньше, еще теснее! Мы уже привыкли, что жизненный цикл современных машин составляет 6–7 лет. Однако прежний Suzuki Jimny продержался на конвейере 20 лет. По логике вещей, его сменщик должен быть на два порядка современней. Однако результат оказался не совсем такой! Новый Suzuki Jimny: еще меньше, еще теснее!

Фото: Suzuki