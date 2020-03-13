Второй удар вируса по кино: «Форсаж 9» уехал на 2021 год

Девятая часть франшизы Fast and Furious должна была выйти на мировые экраны 22 мая 2020 года. Но теперь фильм задержится в пути по объективным причинам.

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В официальном аккаунте франшизы в Твиттере опубликовано сообщение: «Мы все чувствуем вашу любовь и предвкушение, которое вы испытываете перед демонстрацией следующей главы нашей саги. Вот почему особенно тяжело сообщить вам, что мы должны перенести дату выхода фильма».

Далее в сообщении говорится, что глобальный релиз был перенесен на апрель 2021 года, а запуск картины в США запланирован на 2 апреля. Несмотря на то, что в тексте не упоминается коронавирус, он явно подразумевается, поскольку далее говорится: «Хотя мы осознаем ваше разочарование из-за необходимости ждать немного дольше, но этот шаг сделан с учетом безопасности всех, и это стало основным нашим доводом».

Решение сдвинуть сроки выхода фильма не стало неожиданным, сейчас многие мировые события отложены или вовсе не состоятся, в том числе важный для автоотрасли Женевский автосалон. Однако теперь «Форсаж 9» занимает дату, зарезервированную для «Fast & Furious 10», и это, вероятно, означает, что очередная часть франшизы будет отложена также на год.

Поскольку кинокомпания Universal уже давала рекламу и показывала трейлер F9, решение о задержке фильма, несомненно, дорого обойдется кинопроизводителю. Однако Китай, где вирус бушевал больше всех стран, является одним из «основных рынков» потребления для киносаги, поэтому, вероятно, ничего другого в сложившейся ситуации Universal сделать не может.

Пока до осени отложен и новый фильм о Джеймсе Бонде. Но вирусологи прогнозируют, что к осени пандемия еще не пойдет на спад, так что, возможно, придется сдвинуть новый фильм франшизы «Не время умирать» на еще более поздний срок.

Фото: скриншот официального трейлера