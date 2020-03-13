Второй удар вируса по кино: «Форсаж 9» уехал на 2021 год

Мы каждый день поворачиваем под стрелку на дополнительной секции светофора. И многие из нас, как выяснилось, забыли об одной важной детали из ПДД, связанной с приоритетом движения в подобных ситуациях.
Лидер на рынке моторных масел компания Motul подписала соглашение о партнерстве с французским производителем мотоциклов Sherco. В рамках него Sherco будет предоставлено комплексное решение по продуктам для всего производственного процесса, что отражает концепцию Motul «casted-drilled-filled».
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