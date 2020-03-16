Skoda и Ford закрывают заводы из-за коронавируса

Форд на неделю закрывает испанский завод из-за вспышки коронавируса, а братиславский завод Volkswagen Slovakia сделает это с завтрашнего дня в качестве превентивной меры.

С сегодняшнего дня один из крупнейших заводов Ford в восточном регионе Испании (Валенсия) закрывается на одну неделю, после того как у трех сотрудников был выявлен коронавирус. В компании отметили, что после положительных проб COVID-19 у трех сотрудников, предприятие, согласно протоколу, изолировало всех, кто мог контактировать с зараженными. На одном из крупнейших заводов компании за пределами США трудится более 7000 человек, здесь выпускают более 400 000 автомобилей в год, включая модели Mondeo и Galaxy.

Также стало известно, что с сегодняшнего дня одно из крупнейших предприятий Словакии, братиславский завод Volkswagen Slovakia, уходит на вынужденные каникулы, чтобы предотвратить заражение персонала COVID-19. В заявлении производителя говорится, что в компании в полной мере осознают ответственность, связанную с расширением заболеваний коронавирусом, и в координации с концерном Volkswagen решили временно прервать производство. 16 марта (сегодня) будет последний рабочий день, так как это необходимо для корректного выхода из технологического процесса, с завтрашнего дня рабочих распустят по домам. На этом заводе выпускают модели Volkswagen, Audi, Porsche, Skoda и Seat и занято 8400 человек. Автомобили, выпущенные в Словакии, экспортируются в 148 стран.

На сегодняшний день в мире зафиксировано 169 387 случаев заражения коронавирусом, 6513 человек скончались, 77 257 выздоровели. В Китае вспышку удалось взять под контроль, а в Европе сдерживать заболеваемость пока не удается. Больше всего заразившихся среди стран EC в Италии — 24 747, здесь умерло 1809 человек. В России зафиксировано 63 случая заражения, 8 человек выздоровели, смертельных случаев нет.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой предложил в период эпидемии коронавируса сделать парковки бесплатными, чтобы автомобилисты могли добираться на работу на собственном транспорте, тем самым разгрузив метро.

Фото: Ford