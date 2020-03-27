АВТОВАЗ прекратил сборку Lada XRAY Cross

Для идущих по этой же нитке конвейера автомобилей Renault Logan и Sandero также ощущается нехватка комплектующих.

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На сборочной линии B0 завода АВТОВАЗа в Тольятти закончились комплектующие для сборки автомобилей Lada XRAY Cross, как утверждает неназванный источник паблика «For Friends & Для Друзей» социальной сети Вконтакте. Не уточняется, какие именно детали или узлы оказались в дефиците, однако очевидно: позиции оказались столь критичными, что заставили полностью прекратить сборку машин.

На данный момент, по сведениям источника, на линии В0 собираются только хэтчбеки Lada XRAY «в простом варианте», а для идущих по этой же нитке конвейера автомобилей Renault Logan и Sandero также ощущается нехватка комплектующих. Вместе с тем, соседний корпус, где собирают Lada Granta, Datsun on-DO и mi-DO, пока работает в штатном режиме.

Напомним, в начале марта сотрудникам АВТОВАЗа разослали предписание об отмене командировок и соблюдении мер безопасности в связи с пандемией коронавируса COVID-19. Но теперь этих мер недостаточно: вышеуказанный источник сообщает, что вчера, 26 марта, у президента АВТОВАЗа состоялось совещание, на котором обсуждались вопросы работы предприятия и оплаты труда в течение следующей недели.

Еще в начале текущей недели пресс-служба предприятия сообщала, что остановки производства и перевода служащих на «удаленку» не планируется. Однако 25 марта президент РФ подписал указ, объявляющий дни с 30 марта по 3 апреля нерабочими.

Фото: Андрей Холмов/ТАСС