Коронавирус на АВТОВАЗе: 29 сотрудников отправлены на карантин

В Тольятти у семерых подтвержден тот самый вирус, сотрудниками АВТОВАЗа являются двое из них.

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Как рассказали «За рулем» в пресс-службе АВТОВАЗа, на предприятии пока не планируют полный или частичный перевод служащих на удаленный режим работы.

Сергей Ильинский, руководитель пресс-службы АВТОВАЗа:

— Никакой удаленки, и планов на сегодня нет таких. В дальнейшем мы будем действовать исходя из рекомендаций местных и федеральных властей.

В пресс-службе также отметили, что «автомобили сами себя собирать не умеют», и дали понять, что при разработке мер по противодействию коронавирусу руководство будет придерживаться равного отношения к рабочим и к служащим.

В Самарской области из девяти человек, заболевших коронавирусом, один является сотрудником производства шасси АВТОВАЗа, а еще один работает на дочернем предприятии завода. Оба получили заболевание от проживающего в Тольятти родственника, заразившегося в ходе поездки в Италию. На данный момент руководство АВТОВАЗа определило на двухнедельный карантин 29 сотрудников.

Состояние у всех нормальное, они находятся под постоянным наблюдением врачей, сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный профсоюз предприятия. В соответствии с предписанием по заводу, на карантин помещают тех, кто возвращается из заграничных поездок.

В профсоюзе отмечают, что двое заболевших вазовцев были оперативно помещены на карантин и не имели дополнительных контактов с окружающими. Сотрудников и ветеранов предприятия просят соблюдать гигиену и воздержаться от посещения мест массового скопления людей.

11 марта Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса COVID-19 пандемией. На момент публикации количество зараженных по всему миру превысило 341 000 человек, летальных исходов насчитывается почти 15 000, а излечившихся от коронавируса — почти 100 000 человек.

В начале марта стало известно, что на АВТОВАЗе создали штаб, оценивающий риски, связанные с коронавирусом.

Фото: Денис Гришкин/Ведомости/ТАСС