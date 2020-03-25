Двигатели для Lada Vesta и XRAY закончатся через две недели

Сборка машин не остановится, но версии с вариатором могут оказаться в дефиците.

Материалы по теме Все автозаводы России могут встать: не хватает комплектующих

Комплектующих для производства двигателей H4M на складах АВТОВАЗа осталось ориентировочно на две недели. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает канал «For friends&Для друзей» на видеохостинге Youtube. Отметим, что, если информация верна, это не означает полного прекращения производства автомобилей Vesta и XRAY или остановки линии B0 в Тольятти, где собирается XRAY.

Сборка 113-сильного двигателя H4M альянса Renault-Nissan локализована в Тольятти, но многие комплектующие доставляются с европейских заводов Renault, которые недавно были остановлены — именно это называется причиной возможной нехватки двигателей H4M для автомобилей Lada. Но у Весты и Иксрея есть ещё два двигателя, разработанные и полностью производящиеся на Волжском автозаводе. Другое дело, что с потерей партнерского двигателя отечественный производитель временно потеряет и версии с автоматической трансмиссией. Напомним, вариатор в союзе с двигателем H4M заменил на Vesta и XRAY робот отечественной разработки в паре с российскими моторами.

Сбои в поставках комплектующих могут оказать влияние на количество выпускаемых версий и у других моделей Lada. Так, по сообщениям того же источника, автомобили Granta собираются сейчас только в базовых версиях — среди отсутствующих на складах позиций значатся, например, задние стеклоподъемники.

На АВТОВАЗе создан штаб, который оценивает риски, связанные с коронавирусом; пока предприятие работает в прежнем режиме и не планирует переводить служащих на удаленный режим работы или останавливать конвейер.

Фото: АВТОВАЗ