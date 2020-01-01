АВТОВАЗ может начать выпуск Renault Clio

Хэтчбек построен на платформе CMF-B, скорый переход на которую возможен для большинства моделей Lada.

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Производство хэтчбека Renault Clio пятого поколения может начаться на заводе АВТОВАЗ в Тольятти в течение следующих двух лет. В данный момент на территории испытательного комплекса предприятия находятся два тестовых хэтчбека Renault Clio, ввезенные на завод около двух месяцев назад, еще до закрытия границ в связи с пандемией.

Автомобили прошли испытания в климатической установке и продолжают тестирование в испытательном комплексе АВТОВАЗа, сообщает AvtoVAZ News со ссылкой на собственные источники информации. Renault Clio пятого поколения построен на платформе CMF-B, скорый переход на которую возможен для большинства моделей Lada и Renault, выпускающихся на АВТОВАЗе. Российская компания «Рулевые системы» недавно получила кредит на подготовку производства рулевого механизма для этой платформы.

Если Clio будет выпускаться АВТОВАЗом, то в сборочном производстве ему могут отвести место на конвейерной линии B0, где сейчас выпускаются машины платформы Renault B0 — Renault Logan, Sandero, Sandero Stepway, а также Lada Largus, Largus Cross, Xray и Xray Cross.

По неофициальным данным, сейчас руководство завода определяется с будущим хэтчбека Lada Xray — дальнейшая модернизация или снятие с производства.

Фото: Renault