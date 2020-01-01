Новые названия моделей Lada: итоги конкурса

Onega, Alta, Slava, Lika — как вам такое?

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АВТОВАЗ подвел итоги конкурса на название новой модели Lada. Конкурс стартовал 20 августа в официальных аккаунтах бренда Lada в социальных сетях. В каждой из четырех соцсетей — ВКонтакте, Instagram, Facebook и Одноклассники — был выбран свой победитель.

В сети ВКонтакте АВТОВАЗ признал лучшим вариант Дмитрия Анисимова, который предложил название Onega. В Instagram победой отмечен Василий Бережной и его версия — Alta. Конкурс в Facebook выиграл Андрей Демешкин с вариантом Slava. А в Одноклассниках — Николай Яковлев с именем Lika. Каждый лауреат получил кружку и портативный аккумулятор с символикой Lada.

Это концепт XCODE, но у серийной версии может быть совсем другое название

Напомним, по условиям конкурса предлагаемое названием должно было удовлетворять нескольким требованиям: ассоциироваться с Россией, хорошо сочетаться со словом «Lada», быть двух- или трехсложным, оканчиваться на букву «А», иметь однозначное ударение, одинаково читаться на кириллице и латинице и быть благозвучным.

Это не первый случай, когда АВТОВАЗ выбирает название с помощью народного голосования. В результате объявленного в 1968 году всесоюзного конкурса родилось название Жигули. В 2010 году завод тоже искал название для нового седана и выбрал вариант Granta, который предложил Павел Захаров из Красноярска.

Напомним, в мае 2020 года АВТОВАЗ запатентовал три названия, которые может использовать в будущем — Tensa, Forta и Kayna.

Фото: АВТОВАЗ