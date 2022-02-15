Первые фото Lada B-класса, которая появится в 2023 году

Модель унаследует платформу Renault CMF-B, но не будет перелицованной копией Логана.

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Информация о новой модели B-класса, которую бренд Lada планирует представить в ближайшем будущем, пока крайне скупа. Напомним, недавно официальный представитель завода заявил о том, что у нынешней Lada Granta не будет второго поколения, вместо нее будет «новое семейство B-сегмента, не имеющее ничего общего с Грантой». То есть планируется не замена (Гранту продолжат выпускать в нынешнем виде), а новый игрок в этой рыночной нише.

Официально завод не подтверждает начавшуюся подготовку производства новой модели, однако новые данные продолжают поступать. В частности, как сообщает Avtograd News, на предприятии идет тестовая окраска кузовов для этого проекта, а также последующая сборка образцов модели в корпусах заводского Центра инжиниринга (т.н. НТЦ).

Источник публикует несколько фотографий скрытого пологом кузова, который, предположительно, принадлежит как раз новой модели. Вероятно, кузов сфотографирован во время перемещения с покраски на сборку, полог немного преподняло потоком воздуха, и под ним можно рассмотреть заднюю арку и нижние части передней и задней дверей.

Как сообщает автор поста, новая модель Lada «не является перелицованной копией автомобиля Renault Logan» и отличается оригинальным дизайном: на передних и задних крыльях имеются небольшие продольные выштамповки, плавно переходящие на двери. Выштамповки на самих дверях ясно различимы на снимках. Также источник пишет, что передняя и задняя оптика будет «зауженной» — вероятно, по отношению к Logan.

По всей вероятности, это будет первая из четырех моделей Lada, построенных на модели Renault CMF-B и запланированных к производству до 2025 года.

Старт производства новой модели Lada B-класса состоится, по неофициальным данным, в 2023 году.

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Фото: ВКонтакте / Avtograd News