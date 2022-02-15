Первые фото Lada B-класса, которая появится в 2023 году — журнал За рулем

Первые фото Lada B-класса, которая появится в 2023 году

Модель унаследует платформу Renault CMF-B, но не будет перелицованной копией Логана.

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Новая Lada B-класса: у нее будет оригинальное название

Информация о новой модели B-класса, которую бренд Lada планирует представить в ближайшем будущем, пока крайне скупа. Напомним, недавно официальный представитель завода заявил о том, что у нынешней Lada Granta не будет второго поколения, вместо нее будет «новое семейство B-сегмента, не имеющее ничего общего с Грантой». То есть планируется не замена (Гранту продолжат выпускать в нынешнем виде), а новый игрок в этой рыночной нише.

Официально завод не подтверждает начавшуюся подготовку производства новой модели, однако новые данные продолжают поступать. В частности, как сообщает Avtograd News, на предприятии идет тестовая окраска кузовов для этого проекта, а также последующая сборка образцов модели в корпусах заводского Центра инжиниринга (т.н. НТЦ).

Первые фото Lada B-класса, которая появится в 2023 году

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Источник публикует несколько фотографий скрытого пологом кузова, который, предположительно, принадлежит как раз новой модели. Вероятно, кузов сфотографирован во время перемещения с покраски на сборку, полог немного преподняло потоком воздуха, и под ним можно рассмотреть заднюю арку и нижние части передней и задней дверей.

Первые фото Lada B-класса, которая появится в 2023 году

Первые фото Lada B-класса, которая появится в 2023 году

Как сообщает автор поста, новая модель Lada «не является перелицованной копией автомобиля Renault Logan» и отличается оригинальным дизайном: на передних и задних крыльях имеются небольшие продольные выштамповки, плавно переходящие на двери. Выштамповки на самих дверях ясно различимы на снимках. Также источник пишет, что передняя и задняя оптика будет «зауженной» — вероятно, по отношению к Logan.

По всей вероятности, это будет первая из четырех моделей Lada, построенных на модели Renault CMF-B и запланированных к производству до 2025 года.

Фото: ВКонтакте / Avtograd News

Первые фото Lada B-класса, которая появится в 2023 году

Модель унаследует платформу Renault CMF-B, но не будет перелицованной копией Логана.

Первые фото Lada B-класса, которая появится в 2023 году — фото 1314380Первые фото Lada B-класса, которая появится в 2023 году — фото 1314377Первые фото Lada B-класса, которая появится в 2023 году — фото 1314379Первые фото Lada B-класса, которая появится в 2023 году
Первые фото Lada B-класса, которая появится в 2023 году

Модель унаследует платформу Renault CMF-B, но не будет перелицованной копией Логана.

Первые фото Lada B-класса, которая появится в 2023 году — фото 1314379Первые фото Lada B-класса, которая появится в 2023 году — фото 1314380Первые фото Lada B-класса, которая появится в 2023 году — фото 1314377Первые фото Lada B-класса, которая появится в 2023 году
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Отзывы о LADA Granta (21)

LADA 2014 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

Лично для меня комфортнее соляриса, ауди А4, лансера 10, киа рио, весты. Это то с чем сравнивал.

Недостатки:

Неправильно спроектирована установка ручника, а сейчас добавилась еще и цена

Комментарий:

Своих доработок немного: круиз-контроль, правильные светодиоды (лучше один раз заплатить до 500 руб и забыть(Китай, но правильный)) во все фонари, кроме головного света и ПТФ. Задний ход — светодиодная Н4. Головной свет и ПТФ — только Hella. Передние тормозные колодки ATE...

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