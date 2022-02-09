АВТОВАЗ готовится к сборке Granta-2 - новые подробности

К 2025 году АВТОВАЗ должен внедрить в серийное производство четыре принципиально новых модели Lada на платформе Renault CMF-B.

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Первой в новой линейке будет модель, которую пока условно именуют Granta NG (new generation) или Granta-2. Как пишет Avtograd News, завод Тольятти уже приступил к подготовке выпуска этих машин. В частности, в комплексе окраски «СКП-Калина» (сейчас там серийно красят кузова нынешней Гранты) уже окрасили несколько кузовов новой модели. Источник указывает, что по размерам кузов перспективной машины крупнее нынешней Гранты, но немного компактнее Весты.

Указывается также, что пока все окрашиваемые кузова — это седаны, но позднее должны добавиться и универсалы. И это интересно — наличие в планах универсала противоречит домыслам о том, что по кузову Granta-2 будет не более чем перелицованным Renault Logan третьего поколения, которое тоже готовится к запуску на АВТОВАЗе. Ведь у нового Логана, как и у нынешнего, нет исполнения универсал.

Окрашенные кузова внутризаводским транспортом доставляются в Научно-технический центр, где происходит опытная сборка автомобилей. Машины собирают сотрудники завода, которые сейчас заняты на сборке Гранты первого поколения — рабочих различных специальностей заранее обучают новым технологическим процессам. Кроме того, на заводе идет монтаж линии сварки кузова для новой модели, а в производстве пластмассовых изделий уже отливаются и и окрашиваются оригинальные детали для пробной сборки.

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Как уже сообщалось ранее, серийная сборка новой модели будет вестись на конвейере, которые сейчас производит Гранту (отдельный корпус «СКП-Калина»), а сами машины первого поколения не снимут с производства, а перенесут в другой корпус — на третью линию главного конвейера, где сейчас делают Niva Travel и Niva Legend. Если удастся выдержать все сроки, то серийные образцы новой модели появятся в конце 2023 года.

Принципиальным отличием от нового Logan у новой модели Lada должны стать двигатели: если у франко-румынских машин будут 1,3-литровые турбомоторы, то российская марка обойдется нынешними вазовскими атмосферники объемом 1,6 (в восьми- и 16-клапанном вариантах) и 1,8 литра.

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Фото: Dacia