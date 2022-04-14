Показан кузов новой модели Lada B-класса

По сравнению с первыми неофициальными снимками кузова будущей модели Lada, новое фото содержит гораздо больше информации.

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Напомним, изображения почти полностью скрытого пологом кузова появились в сети в середине февраля 2022 года, и разглядеть можно было разве что часть задней двери и порог кузова. В марте АВТОВАЗ официально «засветил» кусочек бампера первого собранного прототипа, что тоже давало не слишком много пищи для размышлений. Теперь же целиком видна боковина кузова, и мы вполне можем представить, как с этого ракурса будет выглядеть новая Lada B-класса в серийном исполнении.

В пресс-службе АВТОВАЗа отказались комментировать снимок, но некоторые выводы можно сделать вполне однозначно. Видно, в облике кузова сохраняются некоторые отсылки к нынешней Весте (на это указывает, в частности, форма задней стойки кузова), с которой новая модель будет выпускаться параллельно в течение нескольких лет.

Однако в целом внешность будет символизировать переход к новой концепции дизайна. Можно заметить, что вместо свойственных Весте подштамповок в виде бумерангов остались лишь некие рудименты — известно, что признаков «Х-стиля» на новых моделях Lada уже не будет.

Автомобиль, который еще называют преемницей Гранты, по плану Renaulution должен встать на конвейер в 2023 году. Сейчас вокруг этой ситуации гораздо больше вопросов, чем ответов, как и вокруг, собственно, дальнейшего сотрудничества АВТОВАЗа и Renault. Однако, как сообщает опубликовавший новый снимок ресурс Avtograd News, пока работа над новым проектом продолжается.

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Несмотря на остановку сборки нынешнего модельного ряда до 24 апреля, подготовка производства новой модели идет своим чередом, пишет источник. Готовые кузова в тестовом режиме транспортируются из комплекса окраски до сборочного конвейера, а затем «прогоняются» по конвейеру. Исправляются неувязки по «проходимости» (производственный термин) кузова, модернизируется сама линия сборки моделей Granta, на которой планируется прописать новую модель.

Сама нынешняя Гранта, по предварительным данным, переедет на одну сборочную «нитку» Niva Legend и Travel, а имя у нового семейства будет самостоятельное, не пересекающееся с Granta.

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Фото: ВКонтакте / Avtograd News, Renault