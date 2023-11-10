Выпуск инновационной новинки АВТОВАЗа Lada Iskra запланирован на 2024 год

АВТОВАЗ оформил очередной патент на детали новой Lada Iskra

Отечественный производитель АВТОВАЗ в очередной раз запатентовал детали Lada Iskra. В этот раз охранные документы оформлены на элемент подвески выхлопной системы, отделочные панели задних стоек, обивку потолка для автомобиля в кузове универсал.

Автомобиль Iskra, – это линейка моделей, которая состоит из седана, универсала и его кросс-версии. Машины созданы на платформе CMF-B. Она досталась от экс-партнера отечественного производителя – Renault, права на ее использование были переданы АВТОВАЗу в рамках реструктуризации бизнеса французского производителя в России.

Детали для Lada Iskra

В модельной линейке Lada новая Iskra займет место между Granta и Vesta. Вполне вероятно, что у новой модели будет панорамная крыша. Инвестиции в производство новинки, выпуск которой запланирован на 2024 год, оцениваются в 37 млрд рублей, 17 млрд из которых уже вложено на текущем этапе.

Дизайном автомобиль будет напоминать флагманскую модель АВТОВАЗа – Lada Vesta. Новинка будет выпускаться параллельно с Granta, выпуск которой прекратится в 2027 году. В настоящее время Iskra проходит испытания, поэтому более подробной информации о технических характеристиках автомобиля пока нет.

Ранее в Сети опубликованы инсайдерские снимки модели, по которым можно судить, что Iskra пропорциями похожа на Granta, и с Х-образными выштамповками по бокам, как у Vesta. В салоне будет установлена аналоговая панель приборов и небольшой центральный дисплей.

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Источник: Rg.ru

Фото: Depositphotos, ФИПС