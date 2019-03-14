В начале недели представители компании утверждали, что производство восьмого поколения бестселлера марки начнется в июне, а теперь вдруг передумали.

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Volkswagen Golf — крайне важная модель для компании, если не главная. Бестселлер марки, самая продаваемая модель на европейском рынке, в конце концов, ее именем назван целый класс. К подготовке восьмого поколения немцы приступили в прошлом году и заявили, что производство нового VW Golf стартует летом 2019 года, а его продажи начнутся осенью.

Еще в начале недели данная информация подтверждалась представителями компании. Но накануне, во время ежегодной пресс-конференции, посвященной планам на 2019 год, было объявлено, что Volkswagen переносит сроки запуска восьмого поколения как минимум на несколько месяцев. То есть новый VW Golf появится у дилеров только в начале 2020 года.

Представители компании заявили, что задержка связана с тем, что новое поколение получилось очень «цифровым» и всю электронику, особенно ту, которая контактирует с водителем (цифровые приборная панель, тачскрины управления, мультимедийная система), нужно довести до идеала. При этом в компании отрицают, что столкнулись с техническими глюками.

«Мы думаем, что лучше всего продажи пойдут в начале года, — заявил Automotive News руководитель отдела маркетинга и продаж марки Юрген Штакманн. — Это решение не имеет никакого отношения к производству».

Восьмое поколение VW Golf не привезут на сентябрьский автосалон во Франкфурте: марка решила сосредоточиться на демонстрации электрической линейки автомобилей ID. А хэтчбек покажут уже после автосалона, чтобы придать некую эксклюзивность его представлению.

Новый VW Golf построен на модернизированной платформе MQB. Машина стала крупнее, но легче, а ее кузов жестче на кручение. О гамме силовых агрегатов пока ничего неизвестно, вероятнее всего, это будут 1,5- и 2-литровые бензиновые турбодвигатели, а также турбодизели аналогичного объема. Кроме того, как и нынешнее поколение, модель получит электрическую версию e-Golf.

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Фото: Auto Express