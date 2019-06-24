VW привезет в Россию маленький недорогой Passat

Продажи седана Volkswagen Jetta возобновятся зимой, а поставлять его будут с завода компании, расположенного в Мексике.

Материалы по теме 7 главных изменений обновленного Volkswagen Passat

Покинувший российский рынок в апреле прошлого года седан Volkswagen Jetta вернется в продажу предстоящей зимой. Это будет модель седьмого поколения, внешне больше похожая на Passat, чем на Golf.

Поставляться Jetta в Россию будет с мексиканского завода, и локализация производства автомобиля в нашей стране пока не планируется, пишет Авто.ру со ссылкой на источник в компании Volkswagen.

До апреля прошлого года Volkswagen Jetta собирался на одном из конвейеров «Группы ГАЗ», расположенном в Нижнем Новгороде. Это была модель шестого поколения. Теперь там выпускаются исключительно машины бренда Skoda — Octavia и Kodiaq. Через несколько месяцев там стартует выпуск еще одного кроссовера компании — субкомпактного Karoq.

Volkswagen Jetta седьмого поколения может стать более успешной генерацией автомобиля, благодаря внешнему сходству с более дорогим Пассатом и умеренному ценнику. Volkswagen Passat продается в России по цене от 1 819 000 рублей за автомобиль со 150 сильным двигателем TSI и 7-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями.

Цена новинки должна быть сопоставима со стоимостью одноплатформенного хэтчбека Golf — от 1 429 900 рублей.

Новый Volkswagen Golf отличается революционным дизайном и не похож ни на один автомобиль бренда.

Скоро в продаже появится кросс-купе Volkswagen. Это будет укороченная на 134 мм спортивная версия Teramont.

Фото: Volkswagen