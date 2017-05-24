Кросс-купе от VW скоро поступит в продажу

Volkswagen Teramont X, испытания которого подходят к концу, появится не только на китайском рынке.

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В прошлом году на автосалоне в Нью-Йорке Volkswagen показал концепт Atlas Cross Sport — укороченную на 134 мм спортивную версию Teramont с двумя рядами сидений. В компании обещали, что автомобиль пойдет в серию в 2019 году под названием Teramont X. Судя по серии шпионских фотографий, они сдержат слово. Модель будет несколько отличаться от концепта VW Atlas Cross Sport, а продавать ее планируют не только в Китае.

Автомобиль на фотографиях явно готов к производству: его камуфляж состоит лишь из простой виниловой пленки. Задние двери похожи на те, которые мы видели на Atlas Cross Sport, а дверь багажника имеет такой сильный наклон, что образует с крышей единую линию, плавность которой нарушает лишь спойлер, находящийся как раз над широкими задними стойками.

При ближайшем рассмотрении оказывается, что передняя часть автомобиля по своему дизайну очень похожа на переднюю часть концепта. Например, решетка радиатора заходит под фары. Задние фонари получили уникальный дизайн и светодиодные полосы, как на Golf, но под ними уже не видно огромных патрубков выхлопной системы.

Так как Volkswagen обещал начать выпускать новый кроссовер в этом году и перед нами — серийный вариант автомобиля, проходящий дорожные испытания на дорогах США, можно сделать вывод, что кроссовер будет продаваться не только на китайском рынке, но и по всему миру, а значит и в России. Его основными конкурентами должны стать Honda Passport, Hyundai Santa Fe и Nissan Murano. Можно предположить, что цена новинки будет немного ниже, чем на обычный Teramont, который в России стоит от 2 949 000 рублей, а оснащаться кросс-купе должен теми же самыми двигателями и коробками передач.

Глядя на успех Renault Arkana, не выпустить собственное кросс-купе на наш рынок невозможно.

Другой новинкой на нашем рынке может стать VW T‑Roc, тест-драйв которого вы найдете здесь.

Фото: autoblog.com