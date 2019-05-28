Новая версия Renault Arkana в продаже — в необычном цвете

Компания Renault объявила о появлении партии кроссоверов Arkana в новом цвете.

Renault Arkana
Renault Arkana

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Первое кросс-купе Renault пользуется большим спросом, хотя никто из покупателей, в том числе потенциальных, еще не видел автомобиль живьем.

Сегодня в компании сообщили, что через онлайн-шоурум на сайте Renault с момента старта продаж было реализовано более 250 кроссоверов Arkana. При этом мы знаем, что каждая новая партия раскупается за минуты. Например, первые 100 автомобилей в максимальной комплектации лимитированной серии Edition One разлетелись по 48 городам России всего за три часа.


Особой популярностью пользуются полноприводные версии кросс-купе, цена которых составляет 1 499 990 рублей. Напомним, что переднеприводный Arkana в максимальной комплектации на 80 тыс. рублей дешевле и оснащается тем же 150-сильным турбированным двигателем и вариатором. Следует отметить, что помимо наличия системы полного привода версии имеются и другие отличия.

Чтобы удовлетворить спрос на кросс-купе, Renault заявила о поставке в онлайн-шоурум новой партии автомобилей, которые будут отличаться от распроданных ранее уникальным цветом окраски кузова — коричневым Tenakuru, в который прежде не красился ни один автомобиль компании. До этого Arkana предлагался покупателям исключительно в красном цвете Red Fusion, разработанном специально для кросс-купе.

Фото: Renault

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Отзывы о Renault Arkana

Renault 2010 / срок владения до 6 месяцев

Комментарий:

Автор описывает только одну модификацию с бензиновым двигателем. Ведь есть и дизельный двигатель, но о нем, ни слова, почему ???

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