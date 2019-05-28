Компания Renault объявила о появлении партии кроссоверов Arkana в новом цвете.

Первое кросс-купе Renault пользуется большим спросом, хотя никто из покупателей, в том числе потенциальных, еще не видел автомобиль живьем.

Сегодня в компании сообщили, что через онлайн-шоурум на сайте Renault с момента старта продаж было реализовано более 250 кроссоверов Arkana. При этом мы знаем, что каждая новая партия раскупается за минуты. Например, первые 100 автомобилей в максимальной комплектации лимитированной серии Edition One разлетелись по 48 городам России всего за три часа.

Особой популярностью пользуются полноприводные версии кросс-купе, цена которых составляет 1 499 990 рублей. Напомним, что переднеприводный Arkana в максимальной комплектации на 80 тыс. рублей дешевле и оснащается тем же 150-сильным турбированным двигателем и вариатором. Следует отметить, что помимо наличия системы полного привода версии имеются и другие отличия.

Чтобы удовлетворить спрос на кросс-купе, Renault заявила о поставке в онлайн-шоурум новой партии автомобилей, которые будут отличаться от распроданных ранее уникальным цветом окраски кузова — коричневым Tenakuru, в который прежде не красился ни один автомобиль компании. До этого Arkana предлагался покупателям исключительно в красном цвете Red Fusion, разработанном специально для кросс-купе.

Подробнее об условиях заказа Renault Arkana в онлайн-шоуруме на сайте компании можно узнать здесь.

Тест-драйв первого кросс-купе Renault можно найти здесь.

Фото: Renault