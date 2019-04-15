Volkswagen показал новый кроссовер

В преддверии открытия автосалона в Шанхае немцы рассекретили пятиместный вариант кроссовера Teramont.

Volkswagen Teramont
Volkswagen Teramont

Volkswagen > Teramont

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Практически вся информация о машине была доступа до официальной премьеры: спасибо китайскому патентному ведомству, которое опубликовало снимки предсерийной машины и данные по ее размерам.

Volkswagen Teramont X получился на 134 мм короче семиместной версии: его длина составляет 4905 мм. При этом колесная база осталась нетронутой (2980 мм), что сулит дополнительный простор на втором ряду сидений.

Купе-кроссовером машину можно назвать с большой натяжкой: скорее это просто укороченный вариант обычного Терамонта. Внешне VW Teramont X легко отличить по иным бамперам и полностью иной задней части: здесь новая багажная дверь и фонари.

В салоне тоже есть небольшие изменения. У дефлекторов системы вентиляции иная форма, изменился блок климат-контроля, а экран информационно-мультимедийной системы стал больше. В остальном интерьер полностью повторяет «старшего брата».

На китайском рынке VW Teramont X будет предложен с 2-литровым турбомотором в двух степенях форсировки (186 и 220 л.с.), а также турбированным V6 объемом 3,2 л (299 л.с.).

На вопросы о перспективах новой модели на других рынках немцы хитро улыбаются, но не исключено, что пятиместная версия дальше Поднебесной не уедет.

Volkswagen показал новый кроссовер

Фото: autohome.com.cn

Volkswagen показал новый кроссовер
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Отзывы о Volkswagen Teramont (1)

Volkswagen 2010 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Красавец!

Недостатки:

Ломучесть Вага.

Комментарий:

Я считаю,что Биг Маг удался на славу! Здесь происходит не столько рождение новой модели,но отточенное увеличение Бестселлера в лице Тигуана! На престижный Таурег не тянет,но любителям закинуть удочку и загрузить огромное семейство подойдет,людям в джинсах за тысячу рублей! Если не быть многословн...

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