Новая Skoda Octavia проходит скоростные испытания — журнал За рулем

Новая Skoda Octavia проходит скоростные испытания

Компания Skoda продолжает тестировать новую Октавию на Северной петле Нюрбургринга.

Skoda Octavia
Skoda Octavia

Skoda > Octavia

Материалы по теме
Skoda показала пикап Mountiaq

В Сети появились новые фото главной новинки Skoda в этом году — четвертого поколения модели Octavia. На этот раз фотографии были сделаны на Нюрбургринге, а в объектив папарацци попал не красный или белый, а серый универсал.

Как и прежде, испытывается Octavia в кузове универсал, чей силуэт скрывают фальшивые накладки, а контуры оптики — наклейки. Тем не менее видно, что задние фонари автомобиля заходят на дверь багажника и именно там расположены огни заднего хода. Как следует замаскированы и задние стойки.


Octavia всегда считалась среднеразмерным автомобилем, но фактически превосходила большинство конкурентов по размерам. Новое поколение модели продолжает эту традицию и не выглядит меньше предшественника. Никто не удивится, если Skoda сделает Октавию четвертого поколения еще больше: в модельном ряду компании появилась Scala, которая заменила Rapid, но при этом оказалась длиннее и шире. Предположительно, колесная база Октавии растянется еще на несколько сантиметров, что добавит места и в без того просторном салоне.


Новая Octavia уже третий раз попадает в объективы папарацци, и все три раза это машины в кузове универсал. А где же лифтбеки? Обычно именно их показывают первыми и с них же начинаются продажи. Возможно, Skoda решила отказаться от данной традиции и представить сначала универсал, который, кстати, гораздо популярнее лифтбека в Европе.


Новая Skoda Octavia должна получить хорошо знакомые европейцам бензиновые двигатели объемом 1, 1,5 и 2 литра, а также турбодизели 1.6 TDI и 2.0 TDI. Оснащаться моторы будут механической коробкой передач и роботом DSG. Кроме того, автомобиль получит в некоторых версиях систему полного привода. В частности, им оснастят Octavia RS, которая также получит гибридную силовую установку мощностью более 240 л.с. и 370 Нм.

Новая Skoda Octavia проходит скоростные испытания

Фото: motor1.com

Новая Skoda Octavia проходит скоростные испытания
Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Отзывы о Skoda Octavia (7)

Skoda 2013 / срок владения 3 — 5 лет

Достоинства:

Нравится эргономика. У ВАГа всегда был с этим порядок. Достойная динамика мотора 1.4 (140 сил) в сочетании с низким расходом бензина.

Недостатки:

Двигатель 1.4 жрет до 2 литров масла на 10 000 км пробега, а если его активно крутить, то аппетит доходит до литра на 3 000 км. Не нравятся наружные зеркала, слишком большие мертвые зоны. Посредственная шумоизоляция арок. Раздражает, что дворники спрятаны ниже линии капота и в этой зоне нет подог...

Комментарий:

В целом, доволен автомобилем. Достойный, вполне надежный и удобный вариант.

Написать отзыв

Читать комментарии (2)

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые