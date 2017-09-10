Новая Skoda Octavia проходит скоростные испытания

Компания Skoda продолжает тестировать новую Октавию на Северной петле Нюрбургринга.

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В Сети появились новые фото главной новинки Skoda в этом году — четвертого поколения модели Octavia. На этот раз фотографии были сделаны на Нюрбургринге, а в объектив папарацци попал не красный или белый, а серый универсал.

Как и прежде, испытывается Octavia в кузове универсал, чей силуэт скрывают фальшивые накладки, а контуры оптики — наклейки. Тем не менее видно, что задние фонари автомобиля заходят на дверь багажника и именно там расположены огни заднего хода. Как следует замаскированы и задние стойки.

Octavia всегда считалась среднеразмерным автомобилем, но фактически превосходила большинство конкурентов по размерам. Новое поколение модели продолжает эту традицию и не выглядит меньше предшественника. Никто не удивится, если Skoda сделает Октавию четвертого поколения еще больше: в модельном ряду компании появилась Scala, которая заменила Rapid, но при этом оказалась длиннее и шире. Предположительно, колесная база Октавии растянется еще на несколько сантиметров, что добавит места и в без того просторном салоне.

Новая Octavia уже третий раз попадает в объективы папарацци, и все три раза это машины в кузове универсал. А где же лифтбеки? Обычно именно их показывают первыми и с них же начинаются продажи. Возможно, Skoda решила отказаться от данной традиции и представить сначала универсал, который, кстати, гораздо популярнее лифтбека в Европе.

Новая Skoda Octavia должна получить хорошо знакомые европейцам бензиновые двигатели объемом 1, 1,5 и 2 литра, а также турбодизели 1.6 TDI и 2.0 TDI. Оснащаться моторы будут механической коробкой передач и роботом DSG. Кроме того, автомобиль получит в некоторых версиях систему полного привода. В частности, им оснастят Octavia RS, которая также получит гибридную силовую установку мощностью более 240 л.с. и 370 Нм.

Недавно Skoda представила обновленный Superb. Узнать о нем больше можно здесь.

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Фото: motor1.com