Шкоды, которых вы никогда не видели

Чешская марка — одна из самых популярных в России. Но представлена в нашей стране Skoda, которой в будущем году исполнится 100 лет, была далеко не всегда. Вот почему многие из ее машин вы могли никогда и не встретить.

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Отличная возможность познакомиться с ретроспективой модельного ряда Шкоды — посетить музей марки в родном для нее городке Млада-Болеслав. От первых велосипедов до концептуальных заделов на будущее, которые могли увидеть воочию лишь журналисты на международных выставках, — здесь по-своему интересен каждый экспонат.

Понятное дело, что все в музее Skoda только оригинальное, попавшее на хранение либо сразу с конвейера, либо скрупулезно восстановленное заводчанами после получения из частных коллекций или других хранилищ автомобильной старины.

В нашей галерее ниже — буквально весь архив того, что за свою почти вековую историю произвело предприятие, задуманное ее основателями — механиком Вацлавом Лаурином и книготорговцем Вацлавом Клементом.

Кстати, а вы знали, что вплоть до 1939 года (немецкой оккупации) на дорогах Чехии (тогда — Чехословакии) было левостороннее движение? Вот почему музейные экспонаты тех лет сплошь праворульные.

Шкоды, которых вы никогда не видели

Фото: Артур Саруханов и Skoda
Шкоды, которых вы никогда не видели
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