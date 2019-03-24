Шкоды, которых вы никогда не видели

Nissan Almera — все его неисправности «За рулем» изучил биографию седана, который, по сути, представляет собой люксовую модификацию Renault Logan первого поколения, и выяснил, насколько правы те, кто утверждает, что Альмера надежнее Логана. Новая Mazda 6: как она на самом деле едет Второй рестайлинг принес Мазде 6 заводной турбомотор и существенную прибавку в массе. «За рулем» сравнил самую мощную турбоверсию и народный вариант с атмосферником 2.0. Новый кроссовер Audi: как дороже, чем Кайен?! Компания из Ингольштадта выпустила свое первое кросс-купе только в прошлом году, причем Audi Q8 оказался дороже, чем Porsche Cayenne, BMW X6 и Range Rover Velar. Но подождите возмущаться — «За рулем» нашел по крайней мере один убедительный аргумент в пользу «ку восьмого».