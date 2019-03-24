Шкоды, которых вы никогда не видели

Материалы по теме7 серийных моделей Skoda, которые не попали в Россию
Отличная возможность познакомиться с ретроспективой модельного ряда Шкоды — посетить музей марки в родном для нее городке Млада-Болеслав. От первых велосипедов до концептуальных заделов на будущее, которые могли увидеть воочию лишь журналисты на международных выставках, — здесь по-своему интересен каждый экспонат.
Понятное дело, что все в музее Skoda только оригинальное, попавшее на хранение либо сразу с конвейера, либо скрупулезно восстановленное заводчанами после получения из частных коллекций или других хранилищ автомобильной старины.
В нашей галерее ниже — буквально весь архив того, что за свою почти вековую историю произвело предприятие, задуманное ее основателями — механиком Вацлавом Лаурином и книготорговцем Вацлавом Клементом.
Кстати, а вы знали, что вплоть до 1939 года (немецкой оккупации) на дорогах Чехии (тогда — Чехословакии) было левостороннее движение? Вот почему музейные экспонаты тех лет сплошь праворульные.
- «За рулем» нередко оказывается в исторических сокровищницах автопроизводителей. Если интересно посмотреть, что хранится в мюнхенском музее BMW, то вам по этой ссылке.
- Или, к примеру, расположенная рядом с производственной площадкой Мазды коллекция ретроавтомобилей японской марки.
- Впрочем, бываем мы в гостях и у отечественных брендов. Весьма любопытна, к примеру, заводская коллекция УАЗа.
Фото: Артур Саруханов и Skoda
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