Новые фото новой Skoda Octavia: идут тесты в горах

Модель замаскировали на тестах под Superb.

Skoda Octavia
Skoda Octavia

Skoda > Octavia

Материалы по теме
Премьера обновленного Skoda Superb: все подробности

Octavia остается самой продаваемой моделью компании даже несмотря на то, что нынешнему поколению автомобиля исполнилось уже семь лет. Пока сложно предположить, останется ли четвертое поколение бестселлером Skoda, но это будет, несомненно, самая продвинутая Octavia за всю свою историю. После выхода в прошлом году компактного хэтчбека Scala новая Octavia теперь имеет право «подняться» немного выше.

Новый автомобиль построен на той же обновленной платформе MQB, что и VW Golf, Seat Leon и Audi A3, и получит те же двигатели: бензиновые и турбодизельные, а также мягкие гибридные силовые установки.


Новое поколение Octavia, скорее всего, получит два типа кузова — лифтбек и универсал, облик и салон которых получат более динамичный и современный дизайн.

Octavia на фотографиях была снята в Альпах, где проходили испытания тормозной системы. Камуфляж автомобиля имитирует другую модель марки — Superb. Решетка радиатора, как и нижняя линия фар, — имитация.


Мировая премьера нового поколения Skoda Octavia намечена на сентябрь и состоится на автосалоне во Франкфурте. Кстати, эта дата совпадает с 60-летием марки.

Новые фото новой Skoda Octavia: идут тесты в горах

Фото: carscoops.com

Новые фото новой Skoda Octavia: идут тесты в горах
Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Отзывы о Skoda Octavia (7)

Skoda 2013 / срок владения 3 — 5 лет

Достоинства:

Нравится эргономика. У ВАГа всегда был с этим порядок. Достойная динамика мотора 1.4 (140 сил) в сочетании с низким расходом бензина.

Недостатки:

Двигатель 1.4 жрет до 2 литров масла на 10 000 км пробега, а если его активно крутить, то аппетит доходит до литра на 3 000 км. Не нравятся наружные зеркала, слишком большие мертвые зоны. Посредственная шумоизоляция арок. Раздражает, что дворники спрятаны ниже линии капота и в этой зоне нет подог...

Комментарий:

В целом, доволен автомобилем. Достойный, вполне надежный и удобный вариант.

Написать отзыв

Читать комментарии (4)

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые