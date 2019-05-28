Новые фото новой Skoda Octavia: идут тесты в горах

Модель замаскировали на тестах под Superb.

Материалы по теме Премьера обновленного Skoda Superb: все подробности

Octavia остается самой продаваемой моделью компании даже несмотря на то, что нынешнему поколению автомобиля исполнилось уже семь лет. Пока сложно предположить, останется ли четвертое поколение бестселлером Skoda, но это будет, несомненно, самая продвинутая Octavia за всю свою историю. После выхода в прошлом году компактного хэтчбека Scala новая Octavia теперь имеет право «подняться» немного выше.

Новый автомобиль построен на той же обновленной платформе MQB, что и VW Golf, Seat Leon и Audi A3, и получит те же двигатели: бензиновые и турбодизельные, а также мягкие гибридные силовые установки.

Новое поколение Octavia, скорее всего, получит два типа кузова — лифтбек и универсал, облик и салон которых получат более динамичный и современный дизайн.

Octavia на фотографиях была снята в Альпах, где проходили испытания тормозной системы. Камуфляж автомобиля имитирует другую модель марки — Superb. Решетка радиатора, как и нижняя линия фар, — имитация.

Мировая премьера нового поколения Skoda Octavia намечена на сентябрь и состоится на автосалоне во Франкфурте. Кстати, эта дата совпадает с 60-летием марки.

Новая Octavia попалась в объективы папарацци уже во второй раз, но с несколько большим количеством камуфляжа.

Компания Skoda представила обновленный Superb, назвав его шедевром.

Фото: carscoops.com