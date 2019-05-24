Премьера обновленного Skoda Superb: все подробности

Автомобиль получил гибридную установку и, впервые за свою историю, внедорожную версию.

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Состоялась мировая премьера обновленного Skoda Superb, который получил две новые, до сегодняшнего дня не существовавшие версии.

Обновленную версию можно отличить по надписи «Skoda» на двери багажника, где раньше располагался логотип бренда. Полностью светодиодные задние фонари имеют немного иной дизайн и оснащены последовательными поворотниками. Хромированная полоса, соединяющая фонари, делает машину визуально шире, хотя ширина ее не изменилась. Говоря о размерах, обновленный Superb за счет бамперов стал длиннее на 8 мм в версии лифтбек и на 6 мм в версии универсал.

Skoda Superb

Передние фары, которые на первый взгляд кажутся знакомыми, теперь не би-ксеноновые, а полностью светодиодные. Новые фары немного уже прежних, а между ними находится более широкая решетка радиатора. Кроме того, автомобиль получил 18- и 19-дюймовые легкосплавные диски нового дизайна и новые цвета окраски кузова — синий Race Blue и черный Crystal Black.

Лифтбек Skoda Superb

В салоне появилась новая обивка сидений в ряде комплектаций, а также хромированные вставки накладки на центральной консоли и приборной панели. Skoda также освежила прострочку цветными нитками сиденьях, обтянутых кожей и алькантарой, а отсеки для хранения вещей под сиденьями теперь подсвечиваются.

Универсал Skoda Superb

Под капотом — привычная линейка двигателей от Volkswagen AG, состоящая из трех бензиновых и дизельных двигателей. Младшим в гамме бензиновых моторов является полуторалитровый TSI мощностью 150 л.с., а старшим — 2-литровый двигатель мощностью 272 л.с., оснащаемый системой полного привода. Этот мотор может также иметь мощность 190 л.с. Что касается дизельной линейки, то в ней самым скромным является 120-сильный TDI объемом 1,6 л. Агрегат объемом 2 литра имеет две степени форсировки: 150 или 190 л.с. Во втором случае мотор оснащается системой полного привода.

Салон Skoda Superb

Помимо этих двигателей Superb теперь оснащается гибридной силовой установкой, в основе которой — 1,4-литровый TSI мощностью 156 л.с. Электромотор установки имеет мощность 115 л.с., а их суммарная мощность достигает 218 л.с. Благодаря 13-киловаттному аккумулятору, запас хода гибридного Superb на электротяге может достигать 55 км. Следует отметить, что гибридная установка сделала багажник автомобиля менее вместительным. Его объем у лифтбека сократился с 625 до 485 литров, а у универсала — с 660 до 510 литров. Гибридная версия автомобиля появится в продаже позже, в начале 2020 года, и будет доступна в комплектациях Ambition, Style, Sportline и L&K.

Skoda Superb Scout

Внедорожная версия Skoda Superb Scout заявлена как альтернатива кроссоверам и оснащается системой полного привода. Клиренс этого автомобиля был увеличен на 1,5 см, а подвеска получила иные настройки. Кстати, это первый в мире Superb Scout.

Помимо традиционного пластикового обвеса, Superb Scout получила несколько режимов езды по бездорожью и защиту днища, а также колесные диски особого дизайна и новый цвет окраски кузова — Tangerine Orange.

Skoda Superb Scout

Внутри автомобиль похож на Superb Combi, но имеет ряд особых черт: отделка вставками под дерево с логотипами Scout, а также специальная тканевая обивка сидений с контрастной прострочкой. За дополнительную плату покупатели смогут заказать сиденья, покрытые комбинацией кожи и алькантары с прострочкой коричневыми нитями.

Салон Skoda Superb Scout

Superb Scout будет предлагаться исключительно с топовыми вариантами двигателей, а именно с 2-литровыми TSI и TDI мощностью 272 (350 Нм) и 190 л.с. (400 Нм) соответственно, работающими в паре исключительно с 7-ступенчатой DSG.

Skoda Superb Scout поступит в продажу в конце этого года, одновременно с обновленным Superb.

Скоро состоится премьера нового поколения Skoda Octavia, которое не так давно было сфотографировано во время испытаний.

Версия Scout будет и у новой модели компании — Scala.

Фото: Skoda