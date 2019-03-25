Skoda опубликовала первое фото Scala Scout

Снимок внедорожной версии автомобиля появился на официальной странице Skoda в социальной сети.

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В шапке официальной страницы бренда Skoda в одной из социальных сетей появилась фотография особой версии новой модели Scala. Судя по попавшей в кадр пластиковой накладке колесной арки, это внедорожный вариант автомобиля, который получит название Skoda Scala Scout.

От обычной версии Scala автомобиль на фото ничем, кроме пластика, идущего по периметру колесной арки, не отличается. Если это версия Scout, то традиционный черный пластиковый обвес со вставками под алюминий должен идти по всему периметру автомобиля.

Чешский автопроизводитель ничего не заявлял по поводу того, намерены ли в компании выпускать внедорожную версию новой модели, но теперь шансы на то, что Skoda Scala Scout рано или поздно поступит в продажу, выросли.

Если внедорожный вариант будет выпущен, то кроме особого обвеса он получит увеличенный клиренс, а также особые колесные диски. Из предложенной обычной версии Scala линейки моторов внедорожный Scout, скорее всего, получит два самых мощных. Это 1,6-литровый турбодизель мощностью 115 л.с. и 150-сильный бензиновый мотор объемом 1,5 литра.

В то, что Skoda выпустит версию Scala Scout, эксперты не верили потому, что в портфеле компании есть уже немало кроссоверов. Например, Skoda Kamiq.

Узнать о том, что из себя представляет новый Skoda Scala, можно здесь.

Фото: Skoda