Skoda превратит Kodiaq в пикап

В этом году традиционный студенческий концепт Skoda будет сделан на базе флагманского кроссовера компании.

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Уже несколько лет раз в год студенты, проходящие практику на Skoda, под руководством опытных дизайнеров и инженеров компании создают концепткары. Конечно, они не идут в серийное производство, но дают возможность молодым дизайнерам реализовать свой потенциал.

В этом году студенты создадут шестой по счету концепт. В этом процессе принимают участие 35 молодых дизайнеров и инженеров (включая шестерых женщин). Вместе со специалистами Skoda они превратят флагманский кроссовер Kodiaq в стильный пикап.

По скетчам, которые обнародовала компания, понятно, что машина будет двухдверной. Представят ее летом текущего года. В Skoda говорят, что это уникальная возможность для молодых специалистов. «Где вы еще сможете создать свой собственный автомобиль, это уникальная возможность профессиональной подготовке в небольшой команде под руководством опытных специалистов», — говорит одна из участниц проекта студентка Зузана Отрадовска.

Никаких технических подробностей о проекте Skoda пока не сообщает.

Не исключено, что пикап Skoda все же получит серийное продолжение. Ведь Volkswagen создает пикап на той же модульной платформе MQB, на которой базируется и Kodiaq.

В этом году в России начнется сборка более компактного кроссовера Skoda Karoq.

Фото: Skoda