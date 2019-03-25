Skoda превратит Kodiaq в пикап

В этом году традиционный студенческий концепт Skoda будет сделан на базе флагманского кроссовера компании.

Skoda Kodiaq
Skoda Kodiaq

Skoda > Kodiaq

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Уже несколько лет раз в год студенты, проходящие практику на Skoda, под руководством опытных дизайнеров и инженеров компании создают концепткары. Конечно, они не идут в серийное производство, но дают возможность молодым дизайнерам реализовать свой потенциал.

В этом году студенты создадут шестой по счету концепт. В этом процессе принимают участие 35 молодых дизайнеров и инженеров (включая шестерых женщин). Вместе со специалистами Skoda они превратят флагманский кроссовер Kodiaq в стильный пикап.

По скетчам, которые обнародовала компания, понятно, что машина будет двухдверной. Представят ее летом текущего года. В Skoda говорят, что это уникальная возможность для молодых специалистов. «Где вы еще сможете создать свой собственный автомобиль, это уникальная возможность профессиональной подготовке в небольшой команде под руководством опытных специалистов», — говорит одна из участниц проекта студентка Зузана Отрадовска.

Никаких технических подробностей о проекте Skoda пока не сообщает.

Skoda превратит Kodiaq в пикап

Фото: Skoda

Skoda превратит Kodiaq в пикап
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Отзывы о Skoda Kodiaq (1)

Skoda 2017 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Вместительность, хорошая связка дизель + 7DSG, simply clever, качество исполнения

Недостатки:

Неудобная (субъективно) посадка сиденья водителя, подвеска неожиданно "козлит" на асфальте, цена

Комментарий:

Читайте обзор Путешествие на Kodiaq, там есть подробности

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