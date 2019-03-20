Skoda Karoq для России: известно, где будут собирать кроссовер!

Чешская марка определилась с местом для производства своего кроссовера для российского рынка.

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В начале октября прошлого года представители Skoda заявили, что марка выведет на наш рынок компактный кроссовер Karoq. Но тогда в компании еще решали, на какой площадке организовать производство.

Теперь окончательное решение принято. Skoda Karoq получит нижегородскую прописку: рядом с более крупным Kodiaq . В настоящий момент компания инвестирует дополнительные средства в расширение местного конвейера. Skoda Karoq будут собирать по полному циклу, то есть со сваркой и окраской кузовов. Об этом «За рулем» сообщил председатель совета директоров Skoda Auto Бернхард Майер. Он также уточняет, что по другим двум SUV-новинкам — Kamiq (появится в салонах европейских дилеров марки в марте) и Scala (апрель) — решение о выводе на российский рынок пока не принято.

Ранее глава российского отделения Skoda Ян Прохазка в интервью «За рулем» рассказал, что Karoq станет важной для марки моделью на российском рынке, так как у нас серьезно растет сегмент SUV, в котором сегодня чешская компания представлена лишь большим Skoda Kodiaq.

Кроссовер Karoq был представлен в 2017 году. Машина построена на модульной платформе MQB и технически является «братом» Volkswagen Tiguan. На европейском рынке кроссовер представлен с литровым турбомотором мощностью 115 л.с. и 150-сильным 1,5-литровым турбомотором. Кроме того, в Старом Свете предлагается и турбодизель мощностью 150 и 190 л.с. Вероятнее всего, российская версия получит старший турбодизель, а вот гамма бензиновых моторов должна отличаться.

Комплектации, цены и технические характеристики Skoda Karoq для российского рынка будут объявлены ближе к старту локальных продаж.

Фото: Skoda