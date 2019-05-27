Обновленный Skoda Superb: 7 ключевых особенностей для России

Для нашего рынка специалисты компании Skoda приготовили новый двухлитровый мотор мощностью 190 л.с. А вот внедорожной версии Scout нам не достанется. Почему? Читайте в материале «За рулем».

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C каждым обновлением и сменой поколений Superb стилистически и технически все ближе подбирается к своим собратьям по концерну — Volkswagen и Audi.

В габаритах обновленный Superb почти не изменился: стал длиннее на 8 мм в версии лифтбек и на 6 мм в версии универсал только благодаря новому дизайну бамперов. И хотя дебютировавший в Братиславе в ходе четвертьфинальных матчей на Чемпионате мира по хоккею Superb — это рестайлинг и точечная модернизация, а не новое поколение модели, нюансов у машины немало.

К примеру, обновленный Superb получил гибридную установку и, впервые за свою историю, внедорожную модификацию. Правда, нам не достанется ни та, ни другая. Самые главные особенности обновленной машины мы собрали в фотогалерее ниже.