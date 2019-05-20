Еще одну внедорожную Skoda показали на видео

Skoda публикует уже второе видео своей флагманской модели Superb, обновленная версия которой должна скоро появиться в продаже. Премьера новинки, напомним, запланирована на этот четверг, 23 мая, и пройдет во время Чемпионата мира по хоккею IIHF.
Внедорожная версия Superb будет выпускаться в кузове универсал и оснащаться системой полного привода. Как и обычную версию автомобиля, Scout оснастят светодиодными матричными фарами и надписью «Skoda» на крышке багажника. Задние фонари тоже получат последовательные поворотники и будут соединены между собой тонкой полосой.
Кроме того, версия Scout имеет иные передний и задний бамперы с внедорожными накладками и обновленными светодиодными противотуманными фарами. Не исключено появление особых колесных дисков и цветов окраски кузова.
Как и Karoq Scout или Kodiaq Scout, новый Superb Scout получит черный пластиковый обвес, а также ряд дополнений в оформлении салона, которые подчеркнут особенности версии. Кстати, интерьер автомобиля тоже мельком показан в этом видеоролике.
Ходят слухи, что новый Superb получит ту же гибридную силовую установку, которой оснащается Passat GTE.
Официальные подробности об обновленном Skoda Suberb мы узнаем всего через пару дней, когда модель будет представлена в Братиславе.
- Другое видео, посвященное обновленной Skoda Superb, можно найти здесь.
- Недавно папарацци сфотографировали новую Skoda Octavia без камуфляжа.
Фото, видео: Skoda
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