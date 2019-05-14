Первое видео обновленного Skoda Superb: светодиоды по кругу

Автомобиль получил светодиодные фары и задние фонари с последовательными сигналами поворота.

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В 2013 году Volkswagen Group представила первые светодиодные фары на обновленном Audi A8 предыдущего поколения. С тех пор технология стала применяться в менее дорогих моделях, например, в Touareg. Теперь технология стала еще доступнее и ею оснастили Skoda Superb.

В преддверии мировой премьеры автомобиля, запланированной на конец этого месяца, чешская марка опубликовала тизерное видео, демонстрирующее обновленную оптику машины. Светодиодные фары впервые применяются на модели Skoda. Светодиодные огни устанавливаются и в задние фонари, а также в противотуманки.

Задняя оптика получила последовательные сигналы поворота, которые Skoda впервые установила на субкомпактный кроссовер Kamiq. Это короткое тизерное видео также позволяет увидеть надпись «Skoda» на задней двери, где она заменила логотип марки. Подобную замену мы впервые увидели на Kodiaq GT, после чего надпись заменила логотип и на модели Scala, а также на упомянутом кроссовере Kamiq.

Как и более дорогие автомобили, выпускаемые концерном, обновленный Superb оснащается светодиодной подсветкой пространства вокруг автомобиля, которая включается после разблокировки дверей и при выходе из автомобиля.

Еще одно новшество, которое можно заметить на видео, — это хромированная полоса, идущая по двери багажника и соединяющая задние фонари.

Другие подробности об обновленном Skoda Superb мы узнаем в четверг, 23 мая, во время Чемпионата мира по хоккею IIHF, который проходит в Братиславе (Словакия) — именно там состоится премьера флагмана марки.

Для справки: стоимость дорестайлингового Superb, который сегодня можно купить в России, составляет от 1 751 000 до 2 959 000 рублей без учета скидок. Сколько будет стоить обновленная версия — пока неизвестно.

Недавно в продажу поступила особая версия Skoda Octavia с пакетом Dynamic+.

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Фото, видео: Skoda