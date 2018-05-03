Skoda показала пикап Mountiaq

Над моделью на базе Kodiaq трудились 35 студентов специализированного колледжа компании.

Команда учеников специализированного колледжа чешской компании после восьми месяцев интенсивной работы представила оригинальный пикап на основе кроссовера Kodiaq. Автомобиль окрашен в специально разработанный оттенок Sunset Orange (солнечный оранжевый) и впечатляет своими многочисленными «фишками», такими как светодиодная полоска на крыше, яркая передняя часть с кабельной лебедкой, защита от столкновения, организация внутреннего пространства кузова и т.д.

Автомобиль оснащается тем же 190-сильным 2-литровым бензиновым турбомотором и коробкой передач DSG, как и «донор». Как рождалась модель, можно увидеть в ролике производителя.

Как известно, компания Skoda с 2014 года представляет концепткары, созданные учениками колледжа. Работать над пикапом они начали в сентябре 2018 года и трудились над проектом порядка 2 тыс. часов. В разработке и производстве Mountiaq было задействовано в общей сложности 35 студентов колледжа семи различных профессий, в том числе шесть женщин. В ходе проекта их поддерживали инструкторы, а также эксперты компании из отделов проектирования, производства и технического развития.

В компании Skoda говорят, что это уникальная возможность для молодых специалистов продемонстрировать свой потенциал, хотя созданные студентами концепты существуют в единственном экземпляре и пока не становятся серийными машинами.



Фото: Skoda

Видео: YouTube