Skoda показала пикап Mountiaq

Команда учеников специализированного колледжа чешской компании после восьми месяцев интенсивной работы представила оригинальный пикап на основе кроссовера Kodiaq. Автомобиль окрашен в специально разработанный оттенок Sunset Orange (солнечный оранжевый) и впечатляет своими многочисленными «фишками», такими как светодиодная полоска на крыше, яркая передняя часть с кабельной лебедкой, защита от столкновения, организация внутреннего пространства кузова и т.д.
Автомобиль оснащается тем же 190-сильным 2-литровым бензиновым турбомотором и коробкой передач DSG, как и «донор». Как рождалась модель, можно увидеть в ролике производителя.
Как известно, компания Skoda с 2014 года представляет концепткары, созданные учениками колледжа. Работать над пикапом они начали в сентябре 2018 года и трудились над проектом порядка 2 тыс. часов. В разработке и производстве Mountiaq было задействовано в общей сложности 35 студентов колледжа семи различных профессий, в том числе шесть женщин. В ходе проекта их поддерживали инструкторы, а также эксперты компании из отделов проектирования, производства и технического развития.
В компании Skoda говорят, что это уникальная возможность для молодых специалистов продемонстрировать свой потенциал, хотя созданные студентами концепты существуют в единственном экземпляре и пока не становятся серийными машинами.
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Фото: Skoda
Видео: YouTube
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