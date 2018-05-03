Skoda показала пикап Mountiaq — журнал За рулем

Skoda показала пикап Mountiaq

Над моделью на базе Kodiaq трудились 35 студентов специализированного колледжа компании.

Skoda Kodiaq
Skoda Kodiaq

Skoda > Kodiaq

Команда учеников специализированного колледжа чешской компании после восьми месяцев интенсивной работы представила оригинальный пикап на основе кроссовера Kodiaq. Автомобиль окрашен в специально разработанный оттенок Sunset Orange (солнечный оранжевый) и впечатляет своими многочисленными «фишками», такими как светодиодная полоска на крыше, яркая передняя часть с кабельной лебедкой, защита от столкновения, организация внутреннего пространства кузова и т.д.

Автомобиль оснащается тем же 190-сильным 2-литровым бензиновым турбомотором и коробкой передач DSG, как и «донор». Как рождалась модель, можно увидеть в ролике производителя.

Как известно, компания Skoda с 2014 года представляет концепткары, созданные учениками колледжа. Работать над пикапом они начали в сентябре 2018 года и трудились над проектом порядка 2 тыс. часов. В разработке и производстве Mountiaq было задействовано в общей сложности 35 студентов колледжа семи различных профессий, в том числе шесть женщин. В ходе проекта их поддерживали инструкторы, а также эксперты компании из отделов проектирования, производства и технического развития.

В компании Skoda говорят, что это уникальная возможность для молодых специалистов продемонстрировать свой потенциал, хотя созданные студентами концепты существуют в единственном экземпляре и пока не становятся серийными машинами.

Skoda показала пикап Mountiaq

Фото: Skoda

Видео: YouTube

Skoda показала пикап Mountiaq
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Отзывы о Skoda Kodiaq (1)

Skoda 2017 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Вместительность, хорошая связка дизель + 7DSG, simply clever, качество исполнения

Недостатки:

Неудобная (субъективно) посадка сиденья водителя, подвеска неожиданно "козлит" на асфальте, цена

Комментарий:

Читайте обзор Путешествие на Kodiaq, там есть подробности

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