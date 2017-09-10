Новая Skoda Octavia — первые фото интерьера в базе — журнал За рулем

Новая Skoda Octavia — первые фото интерьера в базе

Автомобиль получит цифровую приборную панель, двухспицевое колесо и хорошую информационно-развлекательную систему.

Skoda Octavia
Skoda Octavia

Skoda > Octavia

Материалы по теме
Skoda вступила в борьбу с сезонной аллергией

Skoda Octavia входит в топ-10 самых продаваемых автомобилей Европы, поэтому выход нового, четвертого поколения автомобиля должно стать важным событием.

В Сети появилось несколько новых фотографий салона новинки. Качество этих шпионских снимков не очень хорошее, но главные особенности салона хорошо видны. Например, рулевое колесо с двумя спицами похоже на то, которое мы видели у концепта Vision X 2018 года.


За рулевым колесом расположена кнопка пуска двигателя и полностью цифровая панель приборов, которая может войти не только в топовые, но и в базовую комплектацию автомобиля. Справа от приборов находится информационно-развлекательная система, напоминающая небольшой планшет. Ранее была сфотографирована Octavia, у которой дисплей мультимедийной системы был гораздо больше. Следовательно теперь перед нами версия в более доступной комплектации.


Разработчики компании переместили центральные воздуховоды под монитор медиасистемы так же, как на компактном Scala и Kamiq. Кстати, такая компоновка будет и у новых VW Golf и SEAT Leon, а у Audi A3 воздуховоды расположили слева и справа от экрана. Под монитором мультимедийной системы Octavia ряд кнопок, а судя по рычагу коробки передач, сфотографированный автомобиль оснащен 6-ступенчатой механикой.

Новая Skoda Octavia — первые фото интерьера в базе

Фото: auto.cz

Новая Skoda Octavia — первые фото интерьера в базе
Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Отзывы о Skoda Octavia (7)

Skoda 2013 / срок владения 3 — 5 лет

Достоинства:

Нравится эргономика. У ВАГа всегда был с этим порядок. Достойная динамика мотора 1.4 (140 сил) в сочетании с низким расходом бензина.

Недостатки:

Двигатель 1.4 жрет до 2 литров масла на 10 000 км пробега, а если его активно крутить, то аппетит доходит до литра на 3 000 км. Не нравятся наружные зеркала, слишком большие мертвые зоны. Посредственная шумоизоляция арок. Раздражает, что дворники спрятаны ниже линии капота и в этой зоне нет подог...

Комментарий:

В целом, доволен автомобилем. Достойный, вполне надежный и удобный вариант.

Написать отзыв

Читать комментарии (5)

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые