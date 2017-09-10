Автомобиль получит цифровую приборную панель, двухспицевое колесо и хорошую информационно-развлекательную систему.

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Skoda Octavia входит в топ-10 самых продаваемых автомобилей Европы, поэтому выход нового, четвертого поколения автомобиля должно стать важным событием.

В Сети появилось несколько новых фотографий салона новинки. Качество этих шпионских снимков не очень хорошее, но главные особенности салона хорошо видны. Например, рулевое колесо с двумя спицами похоже на то, которое мы видели у концепта Vision X 2018 года.

За рулевым колесом расположена кнопка пуска двигателя и полностью цифровая панель приборов, которая может войти не только в топовые, но и в базовую комплектацию автомобиля. Справа от приборов находится информационно-развлекательная система, напоминающая небольшой планшет. Ранее была сфотографирована Octavia, у которой дисплей мультимедийной системы был гораздо больше. Следовательно теперь перед нами версия в более доступной комплектации.

Разработчики компании переместили центральные воздуховоды под монитор медиасистемы так же, как на компактном Scala и Kamiq. Кстати, такая компоновка будет и у новых VW Golf и SEAT Leon, а у Audi A3 воздуховоды расположили слева и справа от экрана. Под монитором мультимедийной системы Octavia ряд кнопок, а судя по рычагу коробки передач, сфотографированный автомобиль оснащен 6-ступенчатой механикой.

Как будет выглядеть новая Skoda Octavia, можно узнать здесь.

Фото: auto.cz